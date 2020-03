Kim Glow menacée de mort après ses propos sur le SMIC : en larmes, elle s'excuse

"Votre haine, je m'en fous à partir du moment où je gagne plus d'argent ! Vous, après le coronavirus, vous allez reprendre votre petite vie de merde à travailler toute la journée pour un SMIC pour payer vos factures. Moi, après le coronavirus, je peux me casser où je veux, comme d'habitude aux Maldives, peu importe ! Moi, ma vie est géniale. Donc votre haine, du moment que ça me fait gagner de l'argent, je m'en fous !", a déclaré Kim Glow jeudi 19 mars 2020 sur les réseaux sociaux. Des propos très choquants qui ont lui attiré les foudres de nombreux internautes.

Quelques heures plus tard, la bimbo qui a participé aux Marseillais s'est filmée en larmes sur son lit. Avant de s'excuser, elle a tenu à expliquer qu'elle avait dérapé car elle avait été poussée à bout par des internautes.

Menacée de mort ainsi que toute sa famille et persuadée que les gens se réjouissaient de la voir pleurer, Kim Glow a ensuite écrit un long texte retranscrit ci-dessous, les nombreuses fautes d'orthographe en moins : "Ce que j'ai dit est impardonnable, je vous présente mes excuses, je n'en pensais pas un mot. Je n'ai pas voulu manquer de respect à toutes les personnes qui travaillent ni à ma famille, mes amis. J'ai honte d'avoir dit ça et d'être tombée aussi bas. Je défie quiconque de ne pas craquer après avoir lu des milliers de messages de haine des gens qui me souhaitent la mort et d'autres atrocités inimaginables. Je n'essaie pas de justifier mon acte mais juste que vous compreniez à quel point ça peut être dur de lire toutes ces atrocités, ça m'a fait mal, alors j'ai voulu faire mal. Seulement je n'aurais jamais dû dire ça et je m'en excuse. J'ai bien conscience que sans la télé et je serais encore à travailler tous les jours comme avant, je ne suis au-dessus de personne, je finirai en poussière comme tout être humain. Comment une personne avec autant de joie de vivre que moi, autant de gentillesse que moi a pu craquer face à la pression de cet acharnement... Sûrement car je suis juste un être humain avec des sentiments et des émotions... J'ai tellement honte d'avoir dit ça encore une fois et je n'en pensais pas à un seul mot, je me déçois tellement, pardon."

Il y a quelques jours, Kim Glow s'était déjà excusée après avoir déclaré que la Tunisie était une dictature. Elle était alors bloquée à l'aéroport et avait lâché, en pleurant, déjà : "L'ambassade nous dit de venir prendre un vol ici et, ici, on nous dit d'aller à l'ambassade. Tout le monde se renvoie la balle de ping-pong. Au bout d'un moment, je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas d'avion militaire qui nous rapatrie. C'est rigolo deux minutes, mais ce n'est pas notre pays ici. Ça ne rigole pas ici, c'est la dictature. Il faut un rapatriement militaire. Il fait quoi, Emmanuel Macron, en France ?"