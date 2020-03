Kim Glow humiliée par Amélie Neten : "Demande à refaire ton cerveau"

Kim Glow s'st fait beaucoup d'ennemis avec sa dernière sortie. Jeudi 19 mars, l'ex-star des Marseillais avait osé déclarer : "Votre haine, je m'en fous à partir du moment où je gagne plus d'argent ! Vous, après le coronavirus, vous allez reprendre votre petite vie de merde à travailler toute la journée pour un SMIC pour payer vos factures. Moi, après le coronavirus, je peux me casser où je veux, comme d'habitude aux Maldives, peu importe ! Moi, ma vie est géniale. Donc votre haine, du moment que ça me fait gagner de l'argent, je m'en fous !"

Alors que Vivian de Secret Story a demandé à ses followers de boycotter Kim Glow, Amélie Neten (Secret Story, Les Anges...) a carrément adressé un message à la principale intéressée. Et, comme à son habitude, elle n'a pas mâché ses mots. "Je ne suis pas pour l'acharnement et encore moins pour qu'on détruise une personne, mais là ses propos, ça va trop loin !, a-t-elle déclaré. D'où toi tu te permets de dire que ta vie elle est magnifique, que demain les autres après le confinement vont aller travailler pour avoir un SMIC et que toi demain tu pars aux Maldives ? Comment dans ta tête tu peux dire ça ? Je ne comprends pas. Ça veut dire que ta mère, ton père, ton frère, tes soeurs, n'importe qui, même les personnes que tu côtoies, tes amis... Tu leur chies à la gueule. À un moment donné, au lieu de refaire tes fesses et tes seins, il faut que tu demandes pour refaire ton cerveau et arrêter d'être aussi conne à ton âge ! Et enfin une bonne fois pour toutes de la fermer !"

Puis la jolie Belge lui a donné un conseil que l'on peut qualifier de précieux lorsque l'on connaît bien la personne à qui elle s'adresse. : "Je te conseille de construire ta vie parce que dans cinq ans quand tu auras plus de 40 ans ou dans dix ans tu vas pleurer, car tu seras avec ta gueule seule. Il te restera ta plastique de ton corps pour te regarder dans un miroir et c'est tout." Et Amélie, pertinente, de conclure : "Ne fais pas de vidéo dans 24h en pleurant et disant que tu as tout le monde sur le dos, car ça ne marchera pas."

Une juste précision puisque Kim Glow, en une semaine, a fait deux fois polémique (avec le SMIC et la Tunique qu'elle a qualifiée de dictature). Et elle s'est excusée à chaque fois, après coup, en pleurant...