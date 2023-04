Léa (Mariés au premier regard) crispée face à Emmanuel, son frère Enzo dérangé par leur baiser

Il était enfin temps pour les téléspectateurs de M6 dé découvrir la décision de Léa. La semaine passée, la jeune femme de 28 ans a fait la rencontre d'Emmanuel (31 ans) à Gibraltar, avec lequel elle est compatible à 81%. Si le charmant brun de 31 ans a eu un gros coup de coeur, pour ne pas dire un coup de foudre, cela n'était malheureusement pas réciproque. La candidate a-t-elle dit oui lors de l'épisode de Mariés au premier regard 2023 du 3 avril ?

Bien qu'elle ne soit pas attirée par Emmanuel, Léa s'est dit qu'elle ne devait pas s'arrêter à son physique comme le lui avait conseillé l'expert Gilbert Bou Jaoudé. Ils ont donc échangé quelques mots avant la cérémonie. Au final, tous deux ont dit "oui" devant leurs proches. "Je sens qu'avec Emmanuel, je peux enfin reconnaître une relation saine", a-t-elle expliqué face caméra. Les tourtereaux ont ensuite échangé leur premier baiser, un bisou qui a dérangé Enzo, le frère protecteur de la jeune femme. Il a en effet jugé que cela allait trop vite entre eux.

Un mariage qui inquiète

Loin de se douter des pensées de son frère, Léa s'est rendue avec Emannuel à la séance photo. Un moment qu'elle appréhendait, car elle n'était pas très à l'aise. "Je me crispe et je deviens toute raide", a-t-elle avoué. "J'ai envie de la sentir contre moi et de toucher sa peau", a quant à lui confié le candidat. Malgré sa gêne car elle n'a jamais connu la tendresse dans ses relations passées, la brunette a suivi les conseils du photographe. Et elle a pu compter sur son mari pour la rassurer.

Pendant ce temps à l'endroit de la réception, Enzo confiait à ses proches qu'il appréhendait de revoir son beau-frère. Une fois les mariés arrivés, il a lancé : "Je cherche la petite bête qui pourrait déranger ma soeur et moi par la même occasion." S'il n'a rien vu au premier regard, il l'a tout de même vite pris à part pour en savoir plus sur ses intentions. "Je vais le tester", a-t-il déclaré. Une amie à Léa craignait quant à elle que la séduction ne vienne pas, car elle la voyait pas très à l'aise.