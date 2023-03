Léa (Mariés au premier regard) "perturbée" et pas du tout attirée par Emmanuel : une union incertaine

L'aventure s'est poursuivie pour Léa (28 ans) et Emmanuel (31 ans), compatibles à 81%. La semaine passée, les candidats de Mariés au premier regard 2023 ont été présentés au public. Ainsi a-t-on appris que la jeune femme souhaitait avoir un homme qui ressemble à son papa. Conscient que le physique de son potentiel mari pouvait être un frein, le nouvel expert Gilbert Bou Jaoudé est allé à sa rencontre pour l'avertir que l'homme qu'on souhaitait lui présenter n'était "pas du tout dans [ses] critères physiques habituels". Lors de l'épisode du 27 mars, le public a pu suivre la suite de ses aventures.

Léa n'a pas caché qu'elle était "déboussolée" car elle ne s'attendait pas du tout à cette annonce. "Il y a tout qui se remet en question. J'avais déjà une idée assez fixe de comment il serait, au vu des critères physiques que j'avais donnés : grand, costaud, brun, un peu typé. Donc je suis dans le flou complet", a-t-elle avoué. Mais, ne souhaitant pas reproduire les mêmes erreurs du passé, elle n'a pas hésité à poursuivre l'expérience dans l'espoir d'être enfin épanouie. Pendant ce temps, Emmanuel a retrouvé sa grand-mère dont il est très proche pour lui annoncer qu'il allait se marier. Un moment qu'il appréhendait. Malgré ses petites réticences, Antonia a accepté de venir à Gibraltar pour l'union. Un soulagement.

Est ensuite venu le moment pour Léa d'aller à la recherche de sa robe de mariée. Elle souhaitait une robe sirène dos nu qui épouse les formes de son corps, avec un décolleté. "J'ai envie de créer du désir [chez son futur mari]", a-t-elle déclaré. Et elle a trouvé son bonheur dès le premier essai. Bien dans sa tenue, elle était sereine avant la rencontre avec Emmanuel à Gibraltar. De son côté, le charmant brun était très stressé et se posait plein de questions. Il craignait notamment de ne pas plaire à celle qu'il allait rencontrer. "Je n'ai jamais ressenti autant de stress dans ma vie", a-t-il avoué. Une peur qui l'a fait fondre en larmes dans les bras de sa maman. Cette dernière craignait que sa potentielle épouse habite loin et qu'elle soit donc séparée de son fils. Mais lors de sa rencontre avec les proches de Léa, elle a vite été rassurée.

Pas d'attirance au premier regard

De son côté Enzo, le frère cadet de Léa qui est très, avait du mal à se faire à l'idée ce mariage peu conventionnel. Mais la bonne entente avec l'autre famille l'a quelque peu rassuré... jusqu'à ce qu'il voit arriver Emmanuel, un homme qui n'est pas du tout le genre de sa soeur.

En effet si Emmanuel a été séduit au premier regard et se demandait s'il n'était pas en train de vivre un coup de foudre, cela n'a pas été le cas de Léa. "C'est vrai que physiquement, ce n'est pas mon style. Du coup à ce moment-là, je suis un peu perturbée. Je n'ai pas cette attirance", a-t-elle déclaré.