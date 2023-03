Emmanuel (Mariés au premier regard) "kéké" et "beau-parleur" : soupçons d'erreur de casting et gros doutes

Il y aura de l'amour (ou pas !) dans l'air chaque lundi sur M6. Le 20 mars 2023, la chaîne a donné le coup d'envoi de la saison 7 de Mariés au premier regard. Ainsi, le public a pu faire la connaissance d'Anabel et Fabrice. Et ce dernier n'a pas fait l'unanimité. Malheureusement pour Emmanuel, le deuxième candidat mis en avant, le même sort lui a été réservé.

Une fois le premier couple présenté, les téléspectateurs ont découvert Léa (28 ans). Ses parents se sont séparés quand elle était très jeune et sa maman a eu la garde. Mais elle n'a eu de cesse de la rabaisser, à 13 ans elle s'est donc réfugiée chez son papa. Une délivrance pour la mère de famille qui a un petit garçon, fruit d'une relation passée toxique. Mais elle était prête à aller de l'avant. Et les experts pensaient que cela allait fonctionner avec Emmanuel, avec lequel elle est compatible à 81%.

Le gérant d'un établissement en bord de mer de 31 ans a été décrit comme un homme "sérieux, fidèle et loyal" par Estelle Dossin. Le père de famille a expliqué qu'il était très proche de sa famille et très attaché à la petite commune des Pyrénées-Orientales dont il est originaire où il connaît tout le monde. Difficile donc de faire de nouvelles rencontres. "J'habite dans une petite région où tout le monde me connaît, je connais tout le monde. Et je n'ai pas trouvé ma moitié ici", a-t-il regretté.

Si Emmanuel a assuré qu'il était sincère, les internautes ont eu un doute en découvrant l'épisode. Et ils n'ont pas manqué de le faire savoir, surtout quand il a évoqué l'importance du sexe dans le couple. "Le couple Emmanuel et Léa j'y crois pas une seule seconde. Elle a de gros traumas + ils parlent désir et sexe sans arrêt", "Emmanuel c'est le type de mec que je fuyais. Beau parleur...", "Emmanuel, sérieux fidèle j'ai des doutes", "Emmanuel, dans 1 an on le voit dans les marseillais", "Emmanuel veut participer à l'émission parce qu'il a déjà couché avec toutes les meufs bonnes de son village", "Je trouve Emmanuel insupportable. Le kéké du sud", "Le kéké de service Emmanuel olala + sa façon de parler mon dieu. Et pareil ignoble", "Emmanuel il a l'air pas sérieux mdr l'année prochaine vous allez le voir sur W9 ou TFX", "Emmanuel a baisé tout son village, il cherche de la nouveauté", a-t-on notamment pu lire.