Léa Mary (10 Couples parfaits) méconnaissable avant la chirurgie : l'incroyable photo

Entre les candidates de télé-réalité et la chirurgie esthétique, c'est souvent une belle histoire d'amour. Nombreuses sont les jeunes femmes à avoir succombé à l'appel du bistouri. Bien souvent, elles l'assument en dévoilant tout à leurs fans sur les réseaux sociaux. Tel est le cas de Léa Mary.

La belle brune a été révélée en 2019, dans Les Princes et les Princesses de l'amour 3. Le public l'a ensuite retrouvée en 2020 dans la quatrième édition de 10 Couples parfaits. Très vite, la jeune femme s'est fait remarquer pour son tempérament de feu, mais pas que. Difficile de louper le derrière imposant de Léa Mary. A deux reprises, elle s'est fait augmenter les fesses. En juin dernier, elle apparaissait d'ailleurs en larmes sur les réseaux sociaux à cause de sa dernière chirurgie ratée car il était impossible de rectifier le tir.

Léa Mary a aussi fait une liposuccion complète, une augmentation mammaire, des injections dans les lèvres et enfin à une rhinoplastie. On comprend donc pour quelle raison ses abonnés Instagram ont souhaité voir une photo d'elle avant chirurgie. Le 28 janvier, la brunette a fait un jeu sur le réseau social baptisé "Tu veux que je poste une photo quand...". Et ses fans lui ont demandé d'en mettre une avant chirurgie.

Bonne nouvelle pour eux, Léa Mary s'est prêtée au jeu. C'est donc une jeune femme quasi méconnaissable qu'ils ont découverte. Difficile en effet de savoir que c'était bien elle si elle ne l'avait pas précisé. "Pourquoi je me suis lancée dans ce jeu ?", a-t-elle commenté. Un message accompagné d'émojis hilares.

Nul doute que son compagnon Sébastien Dubois (alias Sebydaddy) l'a taquinée sur cette publication. Aux dernières nouvelles, les deux candidats de télé-réalité sont toujours ensemble. Et vu la personnalité du jeune homme, on imagine que Léa Mary ne doit pas s'ennuyer.