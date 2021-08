Leave Britney Alone : La créatrice de la vidéo virale change de sexe

Beaucoup la connaissent pour sa vidéo virale, datant de 2007, où elle hurlait au monde "Leave Britney Alone". D'autres, encore, l'ont aperçue dans l'émission de télé-réalité britannique Slag Wars : The Next Destroyer ou encore sur son compte Onlyfans. Le mardi 17 août 2021, après des semaines à avoir évoqué le sujet, Cara Cunningham - anciennement Chris Crocker - a dévoilé au monde qu'elle débutait sa transition.

"Cela fait 33 ans que ça dure et je suis heureuse de pouvoir accepter qui je suis, a expliqué la jeune femme sur son compte Instagram. J'ai mis mon identité et mon bonheur de côté pendant trop longtemps, parce que j'avais peur d'être rejetée, et je craignais de faire honte à ma famille. Puis j'ai réalisé que tous ceux qui m'aiment pour ce que je suis ne seront jamais gênés par qui je suis et montreront au contraire de l'intérêt, pour comprendre depuis combien de temps je ressens tout ça."

La famille de Cara Vivian Cunningham a accepté la situation aisément, semblerait-il. Sa maman, qu'elle surnomme Mamaw, l'a en tout cas aidée à trouver son nouveau nom parmi une longue liste comprenant Autumn, Colette, Claire ou encore Melanie. Cette transition n'est d'ailleurs pas vraiment une surprise puisque, depuis des semaines, la défenseuse de Britney Spears essayent de nouvelles coupes de cheveux et de nouvelles robes, sur les réseaux sociaux, pour opérer ce changement au mieux et dans la plus grande bienveillance.