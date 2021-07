Légion d'honneur : Harry Roselmack décoré... et "dans l'embarras", il s'explique

Un bel hommage à Loïc Liber, seul militaire qui a survécu à l'attaque de Mohamed Merah en mars 2012 à Toulouse. Pour rappel, le terroriste lui a tiré une balle dans les jambes puis une autre dans le cou, qui lui a sectionné le nerf. Loïc Liber est depuis tétraplégique et respire à l'aide d'un respirateur.

En plus d'Harry Roselmack, d'autres stars reçoivent la Légion d'honneur à l'instar du philosophe Edgar Morin, le skipper Jean Le Cam, le préfet Didier Lallement ou la chorégraphe Carolyn Carlson.

Cette promotion a distingué 467 personnes, à parité : 393 chevaliers, 53 officiers, 17 commandeurs, 2 grands officiers et 2 grand 'croix, dont Edgar Morin, qui a fêté le 8 juillet ses 100 ans. Le préfet de police de Paris Didier Lallement devient commandeur, parmi les quelque 30% d'acteurs du secteur public (hors santé et enseignement) promus. L'actrice Laetitia Casta et le journaliste Jean-Pierre Pernaut ont eux été nommés chevaliers, tout comme Harry Roselmack.