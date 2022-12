Lego City : Réduction immanquable sur ces 4 jeux pour Noël

Achetez ce jeu de construction Lego City La grue mobile pour 34,90 € sur Amazon

En ce 25 décembre, votre enfant se lance dans la réalisation d'un énorme chantier. Avec son équipe, il doit en effet construire une route. Direction la grue pour voir l'avancée des travaux. Le conducteur est justement en train de transporter un morceau de la fameuse route. Il communique via talkie-walkie avec l'opérateur qui est là pour le guider. Avec ses 6 roues mobiles, le camion est impressionnant.

Et son immense grue l'est encore plus. Elle est d'ailleurs en train de s'abaisser pour pouvoir positionner le morceau de goudron. Vous indiquez au conducteur la façon de pivoter et étendre la flèche pour qu'elle se positionne au bon endroit. Il ne reste plus qu'à descendre le treuil pour terminer la périlleuse manipulation. Mission accomplie, il faut maintenant installer les autres morceaux !

3. Réalisez une économie de 40 € sur ce jeu de construction Lego City Le train de voyageurs express

Le train, c'est un classique des jouets à offrir pour Noël. Ce cadeau a traversé les générations pour rester un incontournable présent que les enfants adorent. On est en revanche aujourd'hui bien loin du train à vapeur que l'on devait faire rouler soi-même en le poussant. Maintenant, c'est la technologie 2.0 qui attend votre enfant. Et ce pour une expérience de jeu maximisée. Rien de tel pour stimuler son imagination. Optez donc à Noël pour le neck plus ultra des véhicules, j'ai nommé Le train de voyageurs express Lego City. Il est en plus en promo sur Amazon, une vraie bonne nouvelle. Il ne vous coûtera en effet plus que 119,00 € contre 159,99 € auparavant. Cette réduction de 26 % est juste immanquable. Foncez à la vitesse d'un TGV pour profiter de ces 40 € d'économie.

Un train télécommandé

C'est le premier trajet du nouveau véhicule imaginé par Lego City, le train de voyageurs express. Ultra performant, il s'agit du modèle le plus rapide qu'on ait jamais vu. Et votre enfant a la chance de monter à bord pour cette inauguration. En attendant le départ, il patiente sur le quai. Arboré, il est vraiment agréable. Il est accompagné pour l'occasion de 4 de ses amis qui ne voulaient eux aussi pas rater cet événement. Le moment d'embarquer est enfin arrivé. Une fois à l'intérieur, le petit groupe est impressionné. Le véhicule est immense et ultra équipé. Ils s'installent dans leur wagon en attendant le démarrage. Soudain, les roues s'activent, c'est le moment de partir.