Lego Minecraft : Promo immanquable pile à temps pour Noël

Steve a besoin de l'aide de votre enfant. Il doit extraire du charbon, du fer et du diamant de la mine abandonnée. Malheureusement, impossible pour lui d'effectuer cette tâche. Il est en effet attaqué de tous les côtés par d'horribles créatures. Sa vie est en danger ! Le zombie menace de le mordre, le transformant à son tour, tandis que l'araignée répugnante peut le piquer sans crier gare. Et comme si cela ne suffisait pas, un slime vient compléter ce trio infernal.

C'est donc à votre enfant de chasser ces bêtes démoniaques au plus vite. Comment ? Grâce à un plan des plus ingénieux. Il doit prendre son courage à deux mains et attirer les créatures vers l'entrée de la mine. Il doit alors trouver le timing parfait pour actionner un dispositif manuel et provoquer une chute de rocher. Ceux-ci s'écraseront sur les monstres, les condamnant à tout jamais. Il ne reste plus qu'à passer à l'action !

2. Un château de glace plein de surprises

Si l'on ne devait associer que deux mots à l'hiver, ce serait sans conteste neige et glace. Pour Noël, restez donc pile dans la thématique avec un jouet glacé qui ravira votre enfant. Le kit de construction Lego Minecraft Le Château Glacé, c'est l'assurance de faire mouche auprès des inconditionnels du jeu. Un modèle qui vous mettra vous aussi en joue puisqu'il peut bénéficier de la réduction exceptionnelle de la Fnac. Avouez qu'un cadeau d'une valeur de 44,99 € à moitié prix, c'est très attractif.

Votre enfant doit protéger le château avec le guerrier royal