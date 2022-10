Léna Situations décolletée jusqu'au nombril pour une soirée automobile, Bernard Arnault lui aussi de la partie

Mercredi 5 octobre - alors que Tag Heuer et Porsche fêtaient leurs 50 ans de collaboration autour de la mythique voiture Carrera RS 2.7 place Vendôme à Paris - Léna Situations a fait sensation aux côtés de Niels Schneider (le compagnon de Virginie Efira), de Jaden Smith (le fils cadet de Will Smith), d'Alexandra Daddario ainsi que de Bernard Arnault, toujours aussi chic, et son fils Frédéric, le PDG de Tag Heuer. L'influenceuse de 24 ans a attiré tous les regards dans une tenue blanche à la fois très chic et sexy, composée d'un pantalon et d'une veste avec un décolleté XXL. Sans oublier ses cheveux bouclés ainsi que son regard perçant.

Quelques jours plus tôt, à l'occasion du défilé Etam qui a illuminé la Fashion Week parisienne, la star des réseaux sociaux marquait déjà les esprits, cette fois-ci dans une robe orange aux tissus transparents, dévoilant ainsi son string accordé au reste de sa tenue. Pour rappel, alors qu'elle s'est plutôt fait connaître en tant que vlogueuse sur YouTube, Léna Situations a toujours eu beaucoup d'appétence pour l'univers de la mode.

Une question de style

En juin dernier, elle lançait sa propre marque intitulée "hôtel Mahfouf", en référence à son nom de famille. "Bienvenue à l'hôtel Mahfouf, nous sommes une marque de vêtements et de lifestyle pour t'habiller toi et ta maison", annonçait-elle sur les réseaux, alors qu'elle vit désormais à cheval entre Los Angeles et Paris. Voilà pourquoi il n'est donc pas rare de la voir débouler dans les plus gros événements consacrés à la mode. Ses idoles sont ni plus ni moins les membres de la famille Kardashian.

Mardi dernier elle a par exemple assisté au défilé Avellano. Elle avait alors attiré l'attention avec une sublime robe rose flashy utra moulante, un look qui faisait un peu penser à poupée Barbie.