Lena Waithe (Dear White People) mariée secrètement à sa compagne !

Que de jolies nouvelles. À la surprise générale, Lena Waithe a révélé s'être mariée, lors de son passage chez Ellen DeGeneres, vendredi 15 novembre 2019. "On l'a fait en douce", a avoué l'actrice de Master of None (Netflix) et Dear White People à la télévision américaine. Elle a ainsi épousé sa petite-amie de toujours, une certaine Alana Mayo. "Vous savez, je ne l'ai même pas annoncé", a ajouté la créatrice de The Chi.

L'occasion pour Lena Waithe d'en dire un peu plus sur cette mystérieuse cérémonie. "Nous sommes allées à San Francisco, puis nous nous sommes rendues au tribunal avant de se marier juste en face du buste de Harvey Milk (homme politique américain ayant lutté pour les droits des personnes homosexuelles, assassiné dans les années 1970, NDLR). C'était son idée", a-t-elle détaillé sur le plateau du Ellen Show. Son assassinat, et la peine de prison de 5 ans du coupable, jugée trop légère, avait provoqué les célèbres émeutes de la Nuit White. Harvey Milk était également le premier conseiller municipal de San Francisco ouvertement gay à avoir été élu.

L'endroit où se trouve ce buste n'a d'ailleurs pas été laissé au hasard : c'est là que s'est officiée la première cérémonie de mariage de même sexe. "Elle était juste en train de conduire et elle a vu le tribunal, puis elle m'a dit : 'Nous devrions nous marier ici.' C'était un jour simple, vous savez", a poursuivi Lena Waithe, précisant qu'épouser quelqu'un est "formidable".

"C'était important de sentir la bataille menée pour pouvoir le faire. C'est beau de pouvoir vivre dans l'entière vérité, être amoureux et le déclarer au monde entier. Tout le monde devrait pouvoir faire ça", a-t-elle conclut. En 2018, Lena Waithe disait à PEOPLE Magazine vouloir un "tout petit, vraiment minuscule mariage". Il semblerait que son souhait a été respecté.