Les 12 Coups de midi : Un candidat "réanimé sur la route", un appel à témoins lancé

Il accompagne les déjeuners des téléspectateurs de TF1 depuis 2010, avec le jeu télévisé Les 12 Coups de midi. Chaque jour, le présentateur Jean-Luc Reichmann (61 ans) reçoit de nouveaux candidats sur son plateau. L'occasion pour lui de parfois faire des rencontres bouleversantes. Comme Aleksandar, à l'antenne le 25 janvier 2022.

Depuis plusieurs semaines, Laurent est le Maître de midi de l'émission. Ainsi, il affronte différents concurrents et parmi eux se trouvait Aleksandar, un jeune homme qui a beaucoup touché Jean-Luc Reichmann. Comme à son habitude, le compagnon de Nathalie Lecoultre interroge les personnes venues s'affronter sur leur vie privée. Si certains font des confidences croustillantes, d'autres racontent des histoires très émouvantes comme le participant aux cheveux verts.

"Le 29 novembre 2018, exactement, j'ai fait un arrêt cardiaque en voiture. J'étais au volant, et quelqu'un m'a réanimé sur la route. En mars 2021, j'ai été greffé, et ils m'ont mis un nouveau coeur", a tout d'abord confié Aleksandar, non sans émotion. Il a ensuite expliqué que quelqu'un l'avait sorti de sa voiture pour tenter de le sauver. "Je ne sais pas qui c'est. Il m'a réanimé, et il est parti sans donner son nom, son prénom... C'est pour ça, je veux lui laisser un message, s'il me reconnaît. C'était près de Saint-Maurice, en région parisienne", a poursuivi celui qui a frôlé la mort. Jean-Luc Reichmann a donc voulu savoir s'il souhaitait retrouver son sauveur. "C'est ça, j'ai essayé de le retrouver sur les réseaux sociaux, et je n'ai pas réussi", a regretté le candidat du jour.

S'il n'a pas réussi à le retrouver seul, il pourra compter sur Jean-Luc Reichmann pour l'aider à tenter de le retrouver. "S'il y a quelqu'un qui peut se reconnaître, vous nous envoyez un message sur mon mail personnel jeanluc@12coupsdemidi.fr. Si on peut vous aider... Et je trouve que ce serait un super cadeau. Ce sont de réels messages d'espoir !", a conclu Jean-Luc Reichmann. Il n'a également pas manqué de relayer la séquence sur son compte Instagram, afin qu'un maximum de personnes soient au courant de cette histoire.