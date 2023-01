Les 3 meilleurs jeux Lego en réduction à adopter

Achetez ce jeu de construction Lego Ninjago La Moto Dragon d'Or de Jay sur Amazon pour 17,99 €

Pas une journée ne passe sans que les Lego Ninjago ne soient sous la menace d'ennemis divers. C'est donc en toute logique qu'ils fatiguent et ont besoin de l'aide de votre enfant. C'est exactement ce qui arrive à Jay en ce moment même. Alors qu'il roulait paisiblement à bord de sa moto Golden Dragon, un monstre est venu l'attaquer. Il s'agit ici d'un terrible guerrier de pierre venge. Et il n'est en plus pas tout seul. Armé d'une épée, il est accompagné d'une petite araignée de Cristal menaçante. Ni une ni deux, le véhicule aux panneaux dorés et son propriétaire, Jay, se préparent au combat.

Avec sa tête de dragon en or à la bouche mobile en guise d'avant de la moto, le véhicule permet dès les premiers instants de refroidir un peu le camp adverse. Mais c'est bien son occupant Lego Ninjago qui va venir à bout de ces malfrats. Il se pare ici de doré de la tête aux pieds pour devenir Golden Dragon Jay. Des ailes impressionnantes aux pointes menaçantes surgissent ainsi de son dos. Et il a bien sûr avec lui son fidèle nunchaku, version or pour mettre la raclée à ces deux perturbateurs. Que la bataille commence !

2. Réalisez une économie sur ce jeu de construction Lego Marvel Spidey et ses amis extraordinaires

S'il y a bien un personnage adoré dans l'univers de Marvel, c'est lui. Si la plupart des super-héros sont submergés par le poids des responsabilités et en oublient même de ne pas être tout le temps sérieux, lui est bien loin de ça. Son credo, c'est de lancer des blagues à tout-va, bien caché sous son masque pour un boost de confiance en lui. Vous l'aurez compris, il s'agit bien de Spider-man. Votre enfant va pouvoir s'amuser avec ses pouvoirs extraordinaires dans ce jeu de construction Lego Marvel Spidey et ses amis extraordinaires. Il est en plus en promo sur Amazon. Son prix passe en effet de 19,99 € à 17,90 €. Les réductions, même les plus petites comme ici de 10 %, sont toujours bonnes à prendre. Vous aurez ainsi un jeu Lego pour moins de 18 €.

Spidey et Hulk doivent venir à bout de Rhino