Les 4 meilleurs jeux de société iconiques en promo à adopter

Achetez ce jeu de société Puissance 4 d'Hasbro à 11,69 € sur Amazon

1, 2, 3 et 4, c'est gagné ! Pour remporter une partie de Puissance 4, c'est simple. Il vous suffit de savoir compter jusqu'à 4 et le tour est joué ! Ce serait trop simple si c'était comme ça non ? Ce jeu fait en fait appel à votre capacité de réflexion. Choisissez d'abord votre couleur entre le jaune et le rouge. Le but : aligner 4 pions de la même couleur. De façons verticale, horizontale ou en diagonale, tout est permis. Vous jouez chacun votre tour et vous pouvez vous bloquer bien sûr entre vous pour vous empêcher de gagner. Ce serait trop simple sinon. Entre bloquer votre adversaire pour éviter de perdre et aligner vos pions, à vous de trouver la juste balance.

4. Promo exceptionnelle de 58 % pour ce jeu de société 1000 Bornes de Dujardin Jeux

Les trajets en voiture, ça peut paraître vraiment long, surtout si l'on a une grande distance à parcourir. Comme 1000 bornes par exemple ? Ce jeu de société culte fait son retour dans votre pile de jeux. Un autre indémodable qui a sûrement dû vous donner du fil à retordre lorsque vous étiez enfant. C'est maintenant à votre petit de parcourir cette distance le plus vite possible en évitant les pièges tendus par les adversaires. Sa réduction sur Amazon est en plus juste incroyable. Vous n'aurez en effet à débourser que 15,50 € contre 36,91 € auparavant. Une affaire en or aux 58 % de réduction. Une économie de plus de 20 € sur un jeu de société, vous ne pouvez pas passer à côté.

Parcourez les 1000 km le plus rapidement possible