Les 4 meilleurs jeux Lego pour toute la famille

Achetez ce jeu de construction bouquet de fleurs Lego Icons sur Amazon pour 49,99 €

Vous adorez les fleurs mais la nature est vous ça fait 2 ? La dernière plante que vous avez essayé de garder est décédée en 1 semaine de temps, un record ? Et il est hors de question pour vous d'opter pour les bouquets en papier du temps de votre grand-mère ? Nous vous avons trouvé la solution la plus originale pour embellir votre intérieur sans effort. Achetez un bouquet de fleurs, version Lego Icons. Roses, mufliers, coquelicots, asters, marguerites, il y en a pour tous les goûts. Les couleurs et formes de cette flore reproduisent le plus fidèlement possible la réalité pour un ensemble vraiment naturel. Et vous pouvez en plus le styliser. Il est en effet possible de positionner les pétales et fleurs comme vous le souhaitez ainsi que de régler la longueur des tiges. Encore plus personnalisable qu'un vrai bouquet !

3. Réduction immanquable de 30 % pour ce jeu de construction Lego Star Wars AT-ST de Hoth

Les fans de la saga ne pouvaient pas se contenter d'une seule proposition de jeu de construction Lego Star Wars. Il leur en fallait forcément deux pour pouvoir pleinement les contenter. Ici, chacun peut choisir son camp entre les héros et les méchants. Il y en a pour tous les goûts. Ce coffret génial, c'est le kit Lego Star Wars AT-ST de Hoth. Sa promo en ce moment sur Amazon est en plus immanquable. Son prix chute en effet de 49,99 € à 34,99 €. Une réduction XXL donc de 30 %. Ne passez pas à côté de cette économie de 15 €.

Le pilote de l'AT-ST contre les rebelles