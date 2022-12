Les 4 meilleurs produits Dragon Ball à se procurer

Achetez cette figurine Piccolo Dragon Ball Super de Bandai sur Amazon pour 16,49 €

Connaissez-vous Néron, l'horrible empereur romain ? Cruel au plus haut point, il se délectait de la souffrance des gens. Il faisait ainsi torturer devant ses yeux pour le plaisir. Et c'est de ce psychopathe que s'est inspiré le créateur de Dragon Ball, Akira Toriyama pour son premier vrai méchant, Piccolo. On comprend mieux d'où viennent ses horribles traits de personnalités ! À l'image du vrai empereur, il riait sans scrupule du malheur des gens. Et ses traits étaient pensés pour inspirer le plus de peur possible. Mais, contrairement à l'empereur, Piccolo finit par se repentir pour devenir un héros de Dragon Ball. Il est ainsi un personnage complexe qui plaît forcément aux fans de la série comme votre enfant.

Sa figurine permet donc d'inventer des dizaines d'histoire où il devient tantôt un héros, tantôt un horrible méchant. Ses 16 points d'articulation lui permettent en plus de prendre de multiples poses. Son design vraiment réaliste permet une expérience de jeu encore plus immersive. Il a même une autre paire de mains pour que votre petit puisse reproduire tous les gestes de combat du personnage. Il ne reste maintenant plus qu'à s'amuser !

3. Déboursez moins de 16 € pour cette Pop Animation Goku Dragon Ball Z de Funko

Les Pop, ce sont les figurines tendances de plusieurs saisons déjà. Il faut dire que ces petits personnages à l'image des héros préférés des enfants sont vraiment mignons. Leur design avec leurs têtes et yeux surdimensionnés et leur petit corps y est pour beaucoup dans ce succès. Le but est de collectionner tous les modèles d'une thématique qui tient particulièrement à coeur. Si votre petit est fan de Dragon Ball, sachez qu'il existe une multitude de personnages version Pop de l'animé. Parmi eux, il y a bien évidemment l'indétrônable Goku. Son prix sur Amazon est en plus accessible. Parfait pour ceux qui ont reçu un peu d'argent de poche ou qui veulent remplacer un cadeau qui ne convenait pas vraiment. La figurine est en effet affichée à 18,50 €, alors foncez.

Une transformation en Super Saiyan