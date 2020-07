Les Aventures du jeune Voltaire : Fin de tournage en grande pompe

C'est le soulagement pour les équipes de la nouvelle mini-série historique de France 3, Les Aventures du jeune Voltaire, consacrée au parcours du célèbre philosophe des Lumières. Son tournage avait débuté au mois de février dernier, avant d'être soudainement interrompu à cause de l'épidémie de coronavirus et du confinement qui en a découlé. Mais depuis le 26 juin dernier, les affaires ont pu reprendre avant de s'achever dans la tranquillité le 7 juillet dernier. Pour l'occasion, Delphine Ernotte (présidente France Télévisions), Xavier Bertrand, Christophe Tardieu et Xavier Darcos avaient fait le déplacement pour admirer les différents lieux du tournage avant de découvrir prochainement la série sur le petit écran.

C'est donc dans un cadre d'époque - le château de Chantilly (Oise) - où les costumes sont de rigueur que les acteurs se sont rendus afin de mettre en boîte les quatre épisodes attendus. La mise en scène est assurée par Alain Tasma, qui avait déjà signé la mini-série Aux animaux la guerre avec Roschdy Zem en 2018, toujours pour France 3.

Au casting, les téléspectateurs pourront retrouver dans le rôle-titre Thomas Solivérès, vu auparavant dans les films Edmond, Les Aventures de Spirou et Fantasio ou encore Les Gamins. Le personnage de Voltaire plus âgé sera pour quant à lui interprété par Bernard Le Coq. Ils donneront la réplique à Hippolyte Girardot, Thibault de Montalembert et Constance Dollé entre autres. Mais ce n'est pas tout, Valérie Bonneton est également annoncée dans la série. Pour son grand retour sur le petit écran après Fais pas ci, fais pas ça, elle campera le rôle de la marquise de Bernières.



L'histoire des Aventures du jeune Voltaire : Comment devient-on Voltaire ? Le géant de la Pensée, le maître du Blasphème, dont les combats vont accoucher de la Révolution française ? C'est le sujet de cette mini-série. Si l'on connaît le vénérable philosophe, réfugié à Ferney, on connaît moins le jeune homme qu'il a été. Roturier, le futur Voltaire va bousculer toutes les conventions sociales et religieuses de son temps. Embastillé deux fois, exilé en Angleterre, historiographe de Louis XV, détesté par la Cour de France, millionnaire à 40 ans grâce à des spéculations. Voltaire veut tout : la gloire, les femmes et l'argent !