Les Ch'tis : Une candidate emblématique fiancée, larmes et émotion avant le mariage !

Durant des années, avec Adixia, Jordan, Charles, Tressia, Hillary ou encore Christopher, Gaëlle a formé la bande des Ch'tis, célèbre émission de W9. Mais en 2017, la belle arrête tout. Fini la télé-réalité et le petit écran, elle se lance dans une nouvelle vie loin des caméras. Désormais plus discrète, elle poursuit son bonhomme de chemin avec son mystérieux chéri présenté sur les réseaux sociaux en janvier dernier... et qui vient de la demander en mariage !

C'est en vidéo sur Instagram lundi 5 juillet 2021 que la belle Gaëlle fait cette belle annonce. Les larmes aux yeux, elle annonce être fiancée depuis peu. "Je suis très heureuse et très émue. Parfois, les images sont bien plus fortes et puissantes que les mots...", lance-t-elle avant de montrer sa superbe bague de fiançailles devant la caméra. Il s'agit d'un joli modèle en or blanc ou argent orné de plusieurs petits diamants et d'une belle pierre.

"Comme vous le savez il y a quelques temps je suis allée à Dubaï en congés et mon amoureux m'a demandée en mariage. Et j'ai dit oui, poursuit-elle, les yeux humides de bonheur. Ce sont des larmes de joie, je vous rassure." Et d'ajouter : "J'ai tellement travaillé, donné. Je suis très émue, vraiment. Parce que je n'y croyais pas, je ne croyais plus en l'amour. Je pensais que toute ma vie je tomberais sur des personnes pas bonnes pour moi. Et là c'est bien réel, ce n'est pas que dans les films. On se marie ! Vous allez voir ça très très bientôt, je suis sur l'organisation. Et ça va être ouf !"

Un mariage et un bébé prévus avec son compagnon

Il faut dire que, par le passé, l'ex-compagne de Jordan a souffert en amour, et surtout accepté l'inacceptable. "J'étais capable de me laisser utilisée, maltraitée, manquer de respect... Je choisissais des hommes qui m'utilisaient comme bon leur semblait. Ça fait vraiment cinq ans que je travaille sur moi", regrette-t-elle. Et de conclure, plus joyeusement : "J'ai rencontré quelqu'un qui prend soin de moi, qui est capable de se remettre en question et de prendre du recul. Il est vraiment en mesure de prendre ses responsabilités. Et ça, qu'est-ce que ça fait du bien !"

Une annonce remplie d'amour et de larmes pour la belle Gaëlle. "Je suis dans l'émotion... je ne sais pas ce que ça va donner quand je serai enceinte", lance-t-elle. Après le mariage, en route pour le bébé donc !