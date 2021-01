Gaelle (Les Ch'tis) : L'ex de Jordan de nouveau en couple, 1re photo avec son amoureux !

Quelques heures plus tôt le même jour, l'influenceuse aux plus de 430 000 followers a partagé un autre post : celui d'une illustration d'elle et sa moitié, portant les mêmes pyjamas de Noël, dans leur salon, le sapin en fond. Sur le dessin, le visage de son compagnon est découvert : l'heureux élu du coeur de Gaëlle a la peau claire, les cheveux châtains, une barbe et ses yeux semblent clairs. "Menu de Noël : Cocktail de l'amitié, suprême de bonne santé, gratinée de prospérité, plateau de bonnes nouvelles et bûche de bonheur. J'espère que votre repas sera aussi bon que le mien. Joyeux Noël à tous", écrivait-elle, sans évoquer son compagnon.

Rappelons qu'en 2017, lorsqu'elle a choisi de tourner la page télé-réalité, Gaëlle confiait à nos confrères de Public avoir intégré une école de comédie, espérant ainsi se lancer dans le théâtre, ainsi qu'une école de danse. Aussi, elle évoquait l'ouverture d'une chaîne YouTube ainsi que le développement d'un site internet. Aujourd'hui, la belle a bien avancé : elle est à l'affiche de la pièce de théâtre Hasta la vista, où elle donne la réplique à Natacha Amal, Vincent Mc Doom ou encore Pascal Olmeta. Sur Instagram, Gaëlle se présente désormais comme "ambassadrice du développement personnel" et artiste engagée.