Les Kardashian, Emma Roberts, Chrissy Teigen... ce repère de luxe adoré des stars pour fuir la Covid-19

Vous en avez marre de ne pas pouvoir sortir après 18H, de devoir porter un masque à chaque déplacement et ne pas pouvoir boire des coups au soleil en terrasse ? La solution à vos frustrations réside dans un séjour au Mexique, dans un spot de luxe où les stars ont trouvé refuge pour éviter confinement et mesures anti-covid.

Le site de L'Express s'est penché sur un petit coin de paradis, à des milliers de kilomètres de notre pays : Punta Mita. Une péninsule privée comprenant seulement deux hôtels : le Four Seasons et le St. Regis. Il s'agit précisément d'une "discrète avancée de 6 kilomètres carrés, qui boucle la baie de Banderas dans le sud de l'Etat de Nayarit", précisent nos confrères. Au total, une "cinquantaine de villas, 14 bars branchés et deux parcours de golf en bord de mer."

Depuis le début de la pandémie, les séjours des VIP se sont allongés par rapport au passé, allant jusqu'à trois semaines sur place quand d'autres y séjournent depuis des mois pour travailler à distance. Mais la nuit peut coûter jusqu'à 15 000 dollars ! Un prix élevé qui s'explique par de bonnes raisons... "Ici, pas de test obligatoire, pas de quarantaine, pas d'amende", souligne Miguel Peregrina, directeur de la communication du Four Seasons. L'hôtel, qui a toutefois réduit sa capacité d'accueil et compte sur un hôpital privé en cas de problème, s'est même adapté afin d'accueillir les enfants de leurs riches clients pour qu'ils y continuent leur cours !

Punta Mita a accueilli au fil de l'eau des stars comme Kim Kardashian et des membres de son clan, la jeune maman Emma Roberts, le mannequin Chrissy Teigen ou encore Kevin Hart et sa femme, Scott Disick, Tori Spelling en famille, Jessica Simpson... L'ex-acteur devenu animateur télé Mario Lopez s'est carrément marié sur place en présence d'une flopée de VIP.