Eva Longoria : Divine en bikini sous le soleil, son Nouvel An avec Santi et José

Toujours entre deux avions, Eva Longoria a multiplié les voyages vers la fin d'année, se rendant notamment à Londres pour le baptême d'Harper et Cruz, les enfants de son amie Victoria Beckham. Elle a depuis posé ses valises au Mexique, pour un moment de détente avec les siens. Elle est entrée en 2020 sous le soleil.

C'est sur son compte Instagram, suivi par 7,5 millions d'abonnés, qu'Eva Longoria a montré les coulisses de son voyage dans la très huppée station de Cabo San Lucas ; un lieu notamment adoré de longue date par une autre actrice, Jennifer Aniston. "Les vraies vacances commencent quand il y a une plage", a-t-elle commenté au début de son séjour, cocktail dans une main, jeu de cartes dans l'autre, lunettes de soleil et chapeau de paille tout en s'affichant dans un bikini laissant voir qu'elle a retrouvé son corps de rêve après la grossesse.

L'actrice de 44 ans a eu plusieurs fois l'occasion de montrer à ses followers à quel point ses intenses efforts à la salle de sport ont payé depuis qu'elle a donné naissance à son premier enfant, Santiago, surnommé Santi, déjà âgé d'un an. Eva Longoria, vue l'an dernier au cinéma dans Dora et la Cité perdue, profite à fond de son séjour dans l'hôtel cinq étoiles Nobu. A la plage ou à la piscine, elle est toujours bien accompagnée puisque son fils et son mari l'homme d'affaires mexicain José Baston sont de la partie. "On ne regarde pas en arrière. Voici venir 2020. Bonne année", a-t-elle commenté en légende d'une photo la représentant avec les hommes de sa vie, marchant dans le sable au soleil couchant.

Au rayon des projets à venir pour l'égérie L'Oréal figure notamment le film Sylvie's Love réalisé par Eugene Ashe.

Thomas Montet