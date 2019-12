Eva Longoria : Son fils Santiago plus craquant que jamais !

Après plusieurs échecs sentimentaux, dont ses divorces avec Tyler Christopher en 2004 et Tony Parker en 2011, Eva Longoria papillonnait. Mais depuis 2016, l'ex-Gabrielle Solis de Desperate Housewives a de nouveau la bague au doigt. Elle semble bien avoir trouvé l'homme de sa vie en José Baston, un homme d'affaires mexicain, puisque c'est avec lui qu'elle a décidé de fonder une famille.

A 44 ans, l'actrice est aujourd'hui maman d'un petit Santiago, bébé de 17 mois avec lequel elle semble être très fusionnelle. Sur les réseaux sociaux, elle partage d'attendrissants clichés et vidéos de leur quotidien. Et s'il n'est pas question pour elle de mettre sa carrière entre parenthèses, l'actrice et productrice a réussi à allier vie privée et vie professionnelle. En réalité, elle ne se sépare que rarement de son petit "Santi" ; d'ailleurs, même sur les plateaux de tournage, elle prenait du temps pour l'allaiter. Et lorsqu'elle doit fouler les tapis rouges, elle n'hésite pas à y défiler avec son fils. Plus récemment, en France, elle l'a même emmené à la Fashion Week.

D'ailleurs, Santiago semble être déjà bien préparé à la vie hollywoodienne : à en croire les photos postées par sa maman, il maîtrise même déjà l'art de la pose comme les stars.