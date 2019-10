Les Marseillais, drogue et alcool à la villa ? Paga répond aux rumeurs

Depuis 2012, les aventures des Marseillais enflamment les téléspectateurs de W9. Ils se passionnent pour les histoires d'amour ou les disputes des habitants du Sud de la France. Depuis le 2 septembre dernier, ils sont donc les plus heureux du monde, car la chaîne de la TNT diffuse la saison 4 des Marseillais VS Le Reste du monde. Invité dans l'émission radio d'Europe 1 Culture médias, le candidat emblématique Paga (Anthony de son vrai prénom) a fait des confidences sur l'aventure.

Présent depuis le début des Marseillais, le jeune homme de 31 ans connaît bien les rouages de l'émission de télé-réalité et n'a donc eu aucun mal à répondre aux questions de Philippe Vandel. Il a évoqué les "guerres et trahisons" qu'il y avait lors des Marseillais VS Le Reste du monde. Il est également revenu sur les rumeurs disant qu'il y avait de la drogue et de l'alcool au sein de la villa. Les candidats sont effectivement autorisés à boire lors des aventures, mais ils sont limités : "Même beaucoup limités parce qu'on a une bouteille pour quinze personnes, ça fait un verre et demi. C'est seulement en soirée. À la maison, il n'y a pas d'alcool." En revanche, aucune présence de drogue lors des tournages : "On nous dit souvent qu'on se drogue et qu'on a de l'alcool, mais en fait non, on n'a rien. C'est juste que l'accumulation, l'excitation d'être très loin entre amis et enfermés, ça nous stimule et du coup on est au taquet tout le temps."

Lors d'une interview pour Purepeople réalisée en mars dernier, Benjamin avait déjà évoqué le sujet. "Quand on est en tournage et qu'on sort en boîte de nuit, la prod' nous surveille. Ils sont aux aguets. C'est très surveillé, c'est sécurisé. À chaque fois qu'on sort, on a des agents de sécurité un peu partout qui encerclent le carré. C'est très sécurisé et on est très limités en termes de boissons", nous a expliqué le beau brun de 27 ans. Jessica Thivenin, devenue maman pour la première fois d'un petit Maylone le 7 octobre dernier, a aussi apporté des précisions dans son livre autobiographique C'est tout moi (sorti le 25 juin) : "Dès le début, la production nous met en garde contre les dérives. Il est hors de question qu'il y ait de la drogue sur le tournage. (...) Il y a des règles strictes : on ne sort pas de la villa sans être accompagné, on ne va pas acheter de l'alcool pour la villa, il y en a quand on sort en boîte, mais ce sont deux verres chacun, pas plus."