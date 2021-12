Les Marseillais : Une ancienne candidat enceinte de son premier enfant, belle annonce en vidéo

La famille des Marseillais (W9) va s'agrandir en 2022. Dimanche 12 décembre 2021, une ancienne candidate de l'émission de télé-réalité a annoncé qu'elle est enceinte de son premier enfant. Un bonheur pour le couple qui a eu bien du mal à tenir sa langue ces derniers mois.

Ils sont en couple depuis deux ans et bientôt, leur amour sera multiplié. Eloïse et Nacca se sont rencontrés lors du tournage des Marseillais aux Caraïbes (2019) et depuis, ils ont presque filé le parfait amour. S'ils étaient en froid et même séparés lors de la dernière saison des Marseillais VS Le Reste du monde (tournée en 2020), les deux habitants du sud de la France se sont finalement remis en couple. Et dans quatre mois, ils accueilleront leur premier enfant.

C'est en vidéo que les tourtereaux ont souhaité officialiser cette belle nouvelle. On peut y voir Anthony (de son vrai nom) se diriger vers sa belle, qui est de dos près d'une fenêtre. Une fois son compagnon à ses côtés, Eloïse s'est mise de profil et a mis son baby bump en avant, pendant que le futur papa le caressait. "BABY IS COMING. Aujourd'hui c'est avec beaucoup d'amour et d'émotions que nous sommes heureux de vous annoncer que nous allons bientôt devenir parents.. Après 5 mois de silence, nous partageons enfin ce bonheur avec vous. 2 ans d'amour, 2 ans a partager chaque moment de vie avec toi, à découvrir le monde à tes côtés, c'est ensemble que nous allons parcourir le plus beau voyage de notre vie, donner la vie. Ce que je ressens est inexplicable, ce bonheur indescriptible, cette incroyable sensation de porter la vie.. Nous serons bientôt 3..", peut-on lire en légende de la tendre publication partagée par la jolie blonde de 23 ans.

Nacca a également mis en ligne les mêmes images. "On l'annonce ? Quand ? Comment ? Voici les questions que nous répétons depuis plusieurs mois maintenant ! Le rêve d'une vie est sur le point de se réaliser et c'est avec beaucoup de joie, d'émotions et d'amour que l'on vous annonce le début de la plus belle aventure qui commence pour notre plus grand bonheur ! Au moment où j'écris ces lignes, j'en ai les larmes aux yeux mais très sincèrement je crois que je ne réalise moi-même pas encore que dans quelques mois un petit bout de nous verras le jour et que nous serons parents ! D'ici quelques temps nous serons 3 et je suis prêt pour le plus beau rôle de ma vie ! Pour vous donner des chiffres, 5 mois de silence, 2 ans d'amour et le tout forme "une extension de nous", le fruit de notre AMOUR. Tu fais de moi l'homme le plus heureux du monde @eloiseappelle je t'aime", a-t-il écrit.

Toutes nos félicitations à l'heureux couple.