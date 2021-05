Les Marseillais : Une ex-candidate a la Covid-19, en larmes et au plus mal, elle se livre...

Coup dur pour une ancienne star des Marseillais, qui a contracté la Covid-19... Sur les réseaux sociaux, la belle partage avec son million d'abonnés son quotidien, et notamment son mal-être face à la maladie. Il s'agit de Jessica Errero, vue en 2017 dans Les Marseillais South America et aujourd'hui actrice. En story sur Instagram ce mardi 18 mai 2021, la brunette fond en larmes en évoquant le coronavirus.

"Ça fait deux semaines que je ne poste plus rien. Je pensais aller mieux mais pas encore parce que toute la semaine je n'ai pas arrêté de me vider par rapport à la Covid-19, confie l'ex-compagne de Rayane Bensetti. Aujourd'hui il me reste quelques petites crises d'angoisse, j'ai encore du mal à dormir et des sensations que je n'arrive pas trop à contrôler. Mais on va réussir à passer le cap."

La Covid-19 a eu une autre conséquence sur Jessica Errero : "Point santé : j'ai perdu cinq kilos. Bon, je voulais mincir avant l'été, mais d'un kilo. Là j'en ai perdu cinq et ça m'embête, je veux re grossir. Et je n'y arrive pas. C'est un peu galère..."

Jessica Errero en larmes : "J'ai dégringolé..."

En bref, la jolie brune est à bout, tant physiquement car elle n'arrive pas à retrouver la forme, que mentalement. Le virus, un "covid long et dur, surtout moralement", l'a affectée au plus profond de son être. En larmes, elle ne parvient plus à s'exprimer... puis se reprend : "Ce n'est pas fou ce que j'ai eu, je n'ai pas été en réanimation. Mais pendant ces deux semaines, j'ai dégringolé..."

Mais après deux semaines de souffrance, l'ancienne candidate de télé-réalité tente de retrouver une vie normale. Elle a quitté le Sud pour la capitale, le temps d'un joli projet. "Je suis montée avec ma maman à Paris pour un beau tournage Netflix avec un acteur connu (...). C'est une belle chance et je n'ai pas le droit, malgré mon état de fatigue physique et moral, de laisser passer ça. J'essaye de lutter contre moi-même", confie-t-elle. Et de conclure : "Heureusement que je suis bien entourée, par ma maman notamment. Profitez de chaque instant, parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer..."

Nous souhaitons un bon rétablissement à Jessica Errero.