Les Marseillais, une ex-candidate victime de vandalisme : la ridicule somme qu'on lui a volée

Depuis sa dernière apparition à la télé en 2017, Fanny Salvat se fait bien rare. À l'époque, la jolie blonde avait participé à l'émission La Villa des coeurs brisés et y avait révélé être bisexuelle. Auparavant, Fanny Salvat a été au casting des Marseillais South Africa en 2016. Une brève carrière sur le petit écran qu'elle a délaissée pour reprendre ses activités professionnelles. La jeune femme de 26 ans a même plutôt bien réussi puisqu'elle est devenue PDG du centre de bronzage et d'esthétique Fan Sun. C'est à Marseille qu'elle travaille et vit, sa ville natale qu'elle chérit mais qui l'insupporte également de temps à autres, comme ce mercredi 9 février 2022.

Fanny Salvat s'est emparée de sa story Instagram pour partager avec ses abonnés l'incivilité dont elle a été victime. Au petit matin, elle a en effet retrouvé sa voiture vandalisée. "Et voilà, de bon matin, finir chez Carglass parce que je me suis fait péter la vitre de ma voiture. C'est génial", a-t-elle déploré en filmant les dégâts sur son véhicule (voir notre diaporama). Et pour elle de déjà regretter ses récentes vacances en République Dominicaine : "Marseille ne m'avait pas manqué..."

Une fois sa vitre réparée, Fanny Salvat s'est à nouveau saisie de ses réseaux sociaux pour exprimer sa colère et surtout son incompréhension. Et pour cause, d'après l'ex-candidate de télé, les voleurs n'auraient pas empoché le plus gros des butins avec cet acte. "La journée commence bien ! Bon après, la vitre c'est que du matériel, j'en ai rien à faire, ils m'ont volé des trucs dans la voiture, j'en ai rien à faire non plus, je n'ai pas eu le temps de regarder tout ce qu'ils ont pris... Mais je sais que j'avais six euros. Mais en fait je n'ai pas le temps pour ces conneries là. Frérot, t'as vraiment touché le fond pour casser une voiture pour six euros en fait ! Et là, j'ai les nerfs parce que je perds du temps à courir partout, pour que des tocards me volent six euros ! Six euros !", a-t-elle martelé effarée. Et de conclure avec un conseil ironique : "Franchement, levez-vous le matin, vous gagnerez plus."