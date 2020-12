Les princes de l'amour : Mariage surprise d'une star de l'émission

Carnet blanc ! Aïssa Moments est désormais une femme mariée ! La love coach des Princes et des Princesses de l'Amour 8 (W9) a annoncé l'heureuse nouvelle sur Instagram dans la journée de dimanche 6 décembre 2020. C'est dans le secret le plus total que la jolie jeune femme s'est fait passer la bague au doigt. Sans jamais révéler l'identité de son époux, ni partager son visage, Aïssa a posté une série de très belles photos. Sur les images, elle prend la pose dans une robe traditionnelle, elle qui a fait appel à une créatrice d'origine malienne pour l'occasion.

"Ha j'oubliais, ma confrérie d'amour. Je me suis mariée hier", a-t-elle débuté son post, très naturellement. Et d'ajouter : "Vous ne m'avez jamais jugé sur ma vie ni posé des questions trop intrusives. Vous m'avez toujours respecté et vraiment du fond du coeur je vous en remercie. Je me devais de partager ça avec vous".

Aïssa profite de sa publication pour évoquer sa relation salvatrice avec son homme. "C'est vrai qu'en tant que love coach j'ai toujours eu une pression indirecte de devoir avoir 10 ans de mariage etc.. Mais non j'ai aussi été blessée, trahi ou trompée jusqu'à tomber sur cet homme que Dieu m'a envoyé. Quand on s'est rencontré j'étais en mille morceaux, j'étais meurtrie, je ne voulais plus être en relation plus rien. Et il a prit du temps pour moi, pour m'écouter, me comprendre. J'étais méfiante, j'avais peur et pas confiance du tout en plus personne mais il m'a prise comme j'étais", écrit-elle avec reconnaissance.



Son annonce en a forcément étonné plus d'un étant donné qu'Aïssa n'avait même pas confié être en couple auparavant. La surprise n'a cependant pas empêché les internautes de lui adresser leurs félicitations. Ils sont d'ailleurs près de 100 000 à avoir "liké" son post.