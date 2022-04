Les Princes de l'amour : Une star de l'émission séparée de son mari, moins de 2 ans après leur union

En décembre 2020, Aïssa Moments créait la surprise en révélant s'être mariée à son mystérieux compagnon. Sur Instagram, la love coach des Princes et des Princesses de l'Amour (W9) postait pour l'occasion de très belles photos issues de son union. Elle apparaissait notamment vêtue d'une robe traditionnelle, créée par une styliste d'origine malienne. En revanche, elle faisait bien attention à ne pas dévoiler l'identité de son époux. Mais voilà, le conte de fées est semble-t-il terminé. Mercredi 6 avril 2022, l'experte en amour s'est emparée de ses réseaux sociaux pour expliquer s'être séparée de son homme.

"A toutes celles qui se demandent, oui je suis complètement célibataire. Détachée de toute union. Ce n'est pas une décision prise en 24h et ça ne date pas d'hier. J'avais besoin de vous le partager car ce départ représente énormément pour moi. Une nouvelle page, une nouvelle vie, et je tire un trait sur le passé. Je ferme définitivement le livre et ma nouvelle vie commence en avril 2022", a-t-elle écrit avant de promettre de se remettre de cette déception amoureuse. "Je n'abandonnerai pas. Je continuerai à coacher, à aider les personnes qui me solliciteront. C'est dans mon âme, c'est en moi et vous parler ça me remet dans la réalité des choses."

Avant d'en arriver au point de se confier sans tabou à sa communauté, Aïssa Moments a tout de même traversé des moments très difficiles et elle a longtemps pensé être la cause de ses malheurs. "J'ai failli arrêter à plusieurs reprises parce que quand tu as passé toute ta vie à aider les autres, tu ne comprends pas qu'on te fasse du mal aussi gratuitement. Donc oui, il m'est arrivé de remettre ma vie en question, mon travail, la personne que je suis, mon avenir, etc. J'ai douté de moi tellement de fois. J'ai un moment pensé que c'était de ma faute", a-t-elle avoué. Aujourd'hui, Aïssa se réjouit d'avoir une meilleure image d'elle-même. : "Je crois profondément que je suis une bonne personne et mérite que les gens m'approchent avec une attention seine."

Malgré sa séparation qui va sans doute mener à un divorce, Aïssa Moments demeure une grande romantique et a décidé de conclure sur une note d'espoir : "Les hommes ne sont pas tous des bâtards, je crois toujours en l'amour oui."