Les Princes : Une ex-candidate fiancée à son compagnon footballeur, sa demande incroyable en vidéo

Elle n'a finalement pas eu besoin des Princes de l'amour (W9) pour trouver le grand amour. Sara, candidate de la saison 8 en 2020, est en couple avec, Ilkay Gündogan, footballeur professionnel qui évolue à Manchester City. Et ce jeudi 9 décembre 2021, la belle brune de 26 ans a fait une grande annonce à ses abonnés, sur Instagram.

C'est une magnifique surprise qui attendait Sara il y a peu. En rentrant dans son nid d'amour, la jeune femme a pu découvrir que des pétales de roses rouges formaient un chemin. Et près d'une porte se trouvaient des ballons en hélium. Une fois arrivée dans le séjour, elle a trouvé de nombreux bouquets de roses disposés un peu partout, ainsi que des ballons rouges en forme de coeurs et des dorés en forme de lettres pour former une belle déclaration : "I Love you".

Enfin, Sara a eu le bonheur de voir Ilkay Gündogan debout, avec le sourire et entouré de roses rouges formant un coeur. La vidéo s'arrête ici, mais on imagine qu'ensuite, le sportif allemand âgé de 31 ans a posé un genou à terre et qu'il a fait sa demande à sa chère et tendre. Et, sans surprise, elle a dit 'oui". "Yes yes yes... You are my best friend, my everything. I can't believe this is real... Thank you for your love @ilkayguendogan", peut-on lire en légende de la vidéo (à traduire : "Oui, oui, oui. Tu es mon meilleur ami, mon tout. Je ne peux pas croire que ce soit vrai. Merci pour ton amour").

Sara a officialisé son couple avec Ilkay Gündogan en juillet dernier. Pour ce faire, elle a dévoilé une photo sur laquelle on peut l'admirer en jolie robe blanche à manches courtes et bouffantes. A ses côtés, son fiancé est vêtu d'un polo bleu marine, et fixe l'objectif. En légende, le mannequin et présentatrice télé sur la chaîne italienne Rai1 avait simplement mis des coeurs.

Lors de son aventure Les Princes de l'amour, Sara était repartie au bras de son prétendant Julien Coste, qui était venu à l'origine pour séduire Beverly Bello. Mais leur histoire d'amour n'aura duré qu'un temps après le tournage. Le destin a préféré qu'elle tombe dans les bras d'Ilkay Gündogan.