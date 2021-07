Les Princes : Une ex-candidate en couple avec un célèbre footballeur, officialisation en photo !

Avant de partager le quotidien d'Ilkay Gündogan, Sara Benamira, qui se présente sur son profil Instagram comme mannequin et présentatrice télé sur la chaîne italienne Rai1, était en couple avec un candidat de télé-réalité. En effet, devant les caméras des Princes et des princesses de l'amour sur W9, elle s'était amourachée de Julien Coste, d'abord prétendant de Beverly Bello. Finalement, l'histoire d'amour entre le charmant jeune homme et la belle Sara Benamira n'aura pas duré. C'est désormais dans les bras de son footballeur qu'elle roucoule...

La jolie brunette n'est pas la seule candidate de télé-réalité à être tombée sous le charme d'une star du ballon rond. Mélanie Da Cruz (Secret Story 9, en 2015) est mariée à Anthony Martial, joueur de Manchester United et international français. Sa grande copine Coralie Porrovechio (Secret Story 9, en 2015) a craqué pour Boubacar Kamara, jeune prodige de l'Olympique de Marseille. Montaine Mounet (Les Marseillais) fait également partie du clan des WAGs puisqu'elle file le parfait amour avec Maxime Lopez, qui évolue également à l'OM.