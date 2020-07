Télé-réalité et football : Couples stars et hauts salaires, qui gagne le match ?

Télé-réalité et football font bon ménage. Ces dernières années, plusieurs candidates d'émissions telles que Les Anges (NRJ12), Secret Story (TF1 puis NT1), Koh-Lanta (TF1) ou encore Les Marseillais (W9) se sont amourachées de sportifs, notamment de footballeurs aux salaires souvent élevés. Zoom sur ces couples et leur train de vie, du plus au moins luxueux...

Mélanie Da Cruz, la reine des wags de télé-réalité

C'est en 2016 que Mélanie Da Cruz et Anthony Martial se sont mis en couple. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les amoureux ont surmonté bien des épreuves. Alors qu'ils se faisaient discrets, la jolie blonde de Secret Story 9 et l'ailier gauche de Manchester United – club faisant partie des plus suivis au monde et qui génère le plus de revenus (1,4 milliard de dollars) devant le Real Madrid et le FC Barcelone – qui touche un salaire mensuel d'environ 1,16 million d'euros, soit 14 millions annuels, ont dû faire face aux attaques répétées de Samantha, l'ex-compagne du footballeur avec qui il a d'ailleurs une petite fille prénommée Peyton (5 ans). Plus encore, des rumeurs d'infidélité ont secoué l'équilibre du couple... Fort heureusement, tout est bien qui finit bien. Mélanie Da Cruz et Anthony Martial ont accueilli leur petit garçon Swan en juillet 2018. Puis, en janvier 2020, un mariage secret avait été annoncé !

De la survie aux cages dorées

Camille Schneiderlin, un conte de fées bien réel

Camille a participé à Koh-Lanta Malaisie en 2012. Alors qu'elle était âgée de 18 ans, cette jeune étudiante en STAPS avait bluffé les téléspectateurs en allant presque au bout de l'aventure finalement remportée par Ugo. Deux ans plus tard, la jeune femme rencontrait le beau Morgan Schneiderlin, footballeur qui jouait à l'époque à Southampton et qui est aujourd'hui milieu de terrain à l'OGC Nice. Depuis, ils ne se sont plus jamais quittés ! En juin 2017, ils se disaient "oui" entourés de leurs familles et amis. Puis en octobre 2018, plus d'un an après le mariage, la belle Camille Sold devenue Camille Schneiderlin donnait naissance à leur premier enfant, un petit garçon prénommé Maé. Enfin, en mai 2020, le couple annonce la deuxième grossesse de la belle ! En septembre prochain, Maé deviendra grand frère ! Ni le sexe ni le prénom du futur bébé n'ont pour l'heure été révélés. Nul doute que les heureux parents offriront le meilleur à leurs enfants. Rappelons qu'à Everton, son précédent club, Morgan Schneiderlin touchait un salaire de 376 840 euros, soit 4,5 millions d'euros annuels. Sans doute a-t-il dû faire quelques concessions financières en arrivant à Nice...

Marylou Sidibé, le sport comme passion commune

Tout comme Camille Schneiderlin, Marylou Sidibé a participé à Koh-Lanta Malaisie en 2012, émission qui l'a révélée aux téléspectateurs. Huit ans plus tard, bien loin du camp du jeu d'aventure, la jolie brune file le parfait amour avec Moussa Sissoko, footballeur évoluant à Londres, au Tottenham Hotspur Football Club et qui a participé à la Coupe du monde de football en 2018 dont la France est ressortie gagnante. Son poste de milieu de terrain en Angleterre lui permet d'avoir un confortable salaire mensuel d'environ 390 960 euros, soit un total annuel de 4,7 millions d'euros. De cet amour entre la belle sportive et son chéri footballeur, qui se connaissent depuis une dizaine d'années, est née une adorable petite fille, Maliya. En septembre 2020, la fillette fêtera son deuxième anniversaire. Mais Marylou est également la belle-mère de Kaïs (8 ans), le fils de Moussa Sissoko, né d'une précédente histoire d'amour. Si côté vie perso tout roule pour la belle, c'est aussi le cas au niveau professionnel. La jeune femme, présentée comme hôtesse de l'air dans Koh-Lanta, est désormais coach et propose des programmes sportifs.

De Secret Story et des Anges à l'OM et au Stade rennais

Coralie Porrovechio, jeune maman épanouie

Coralie Porrovechio a été découverte dans Secret Story 9, comme Mélanie Da Cruz. La peste de la Maison des Secrets a fait du chemin depuis. Aujourd'hui, la belle brune est une femme heureuse et comblée. En couple avec Boubacar Kamara, jeune footballeur qui officie à l'Olympique de Marseille, Coralie Porrovechio est déjà maman ! Avec son amoureux, l'ancienne candidate de télé-réalité a accueilli son premier bébé, un petit garçon prénommé Leeroy et né le 23 mai 2020. Alors qu'elle semble sur son petit nuage, la jeune femme de 24 ans doit tout de même faire face à certaines remarques déplacées d'internautes. En effet, Coralie est soupçonnée par une poignée de haters d'être tombée sous le charme du portefeuille de Boubacar Kamara, payé 216 000 euros par mois, soit 2,6 millions d'euros par an, plutôt que de sa personne... Des tacles auxquels la belle répond avec humour ! Quoi qu'il en soit, du haut de ses 20 ans, le footballeur a un avenir prometteur dans le milieu et son salaire devrait très certainement suivre ses performances.

Émilie Fiorelli, simple mi-temps ou réelle fin ?

En juin 2016, alors que les rumeurs couraient déjà, Émilie Fiorelli et M'Baye Niang officialisaient leur relation. La grande gagnante de Secret Story 9 et l'international sénégalais qui joue au poste d'attaquant au Stade rennais FC – où il perçoit un salaire de 220 000 euros par mois et donc 2,6 millions d'euros par an – s'aiment très fort... et se déchirent. En avril 2018, l'arrivée de leur petite Louna finit par consolider leurs liens. Très heureux tous les trois, ils s'apprêtent aujourd'hui à accueillir un nouveau bébé dans la famille puisque la belle blonde est enceinte et attend cette fois-ci un petit garçon. Mais alors que tout semblait aller pour le mieux, les tourtereaux ont de nouveau rompu. M'Baye Niang est-il définitivement hors-jeu ? L'avenir nous le dira...

Montaine Mounet, une histoire qui dure

La belle avait intégré le casting des Marseillais (W9) en 2016, rejoignant son petit ami de l'époque, Julien Tanti. Alors qu'aujourd'hui le candidat est marié à Manon Marsault, papa d'un petit Tiago et bientôt papa d'une petite Angelina, la belle Montaine Mounet file elle aussi le parfait amour. C'est dans les bras du footballeur Maxime Lopez que la jolie blonde roucoule depuis maintenant trois ans. Une belle histoire pour le couple qui, pour l'heure, n'envisage pas de bébé. Voyages, sorties en tête à tête... Le milieu de terrain de l'Olympique de Marseille, qui touche un salaire mensuel de 116 600 euros, soit 1,4 million d'euros annuels, et sa belle Montaine profitent de leur quotidien à deux avant d'agrandir la famille.

Celles qui jouent dans une autre division

Astrid Nelsia, je t'aime moi non plus

C'est en cherchant sa moitié dans Les Princes de l'amour en 2016 que la belle Astrid Nelsia a fait le buzz. Connue pour son franc-parler, la jeune femme de 24 ans avait créé la surprise en révélant avoir couché avec plusieurs rappeurs connus. Des amourettes bien loin derrière elle puisqu'aujourd'hui Astrid Nelsia a trouvé le bonheur dans les bras de Matheus Vieira, footballeur du FC Stade nyonnais, club de troisième division suisse. Son salaire n'a pas été communiqué, mais au vu du classement de son club, nul doute qu'il ne touche pas le même salaire qu'un Anthony Martial de Manchester United. Heureusement, le montant de son chèque importe peu à Astrid. D'ailleurs, tout n'est pas si rose entre eux... Après des rumeurs de tromperie, le couple s'était séparé pour finalement se rabibocher fin juin 2020.

Adeline, son "incroyable" footballeur

En 2009, Adeline était piégée par Laurent Ournac dans Mon incroyable fiancé. Aujourd'hui, onze ans plus tard, la jolie blonde a trouvé sa moitié. C'est avec Grégory Thil qu'elle partage son quotidien. Le footballeur de 40 ans, qui joue au Racing Besançon (National 3, ce qui correspond au cinquième niveau hiérarchique, derrière la Ligue 1, la Ligue 2, le National et le National 2), touchait environ 20 400 euros mensuels, soit 245 000 euros par an dans son précédent club, le Jura Sud Foot. Et entre la gérante d'un centre de soins esthétiques et le sportif, c'est comme une évidence. Le couple s'est pacsé il y a maintenant dix ans, trois mois après la rencontre. De cet amour fou est né en 2015 un petit garçon prénommé Alessandro.

Amélie Neten, des Anges aux Diables rouges

Voilà déjà dix ans qu'Amélie Neten fait les beaux jours de la télé-réalité. Révélée en 2010 dans la saison 4 de Secret Story, la belle blonde est devenue LA star des Anges. Mais loin des caméras, la jeune femme de 34 ans préserve son jardin secret. Maman d'un petit Hugo (8 ans) dont l'identité du papa reste inconnue, Amélie Neten a aujourd'hui refait sa vie au côté d'un footballeur. En 2015, la jolie Belge officialisait son couple avec Philippe Léonard, star du ballon rond retraitée depuis 2009. Au top de sa carrière, l'international belge qui n'a inscrit aucun but durant sa sélection de 1994 à 2006 percevait 2 millions d'euros annuels, soit un salaire mensuel de 166 000 euros. Mais la belle n'a que faire de son argent. C'est son charme et sa personnalité qui ont fait craquer Amélie Neten, amoureuse comme au premier jour cinq ans après.

Émilie Nef Naf, défaite malgré les prolongations

Gagnante de Secret Story 3, Émilie Nef Naf a enchaîné avec Les Anges en 2011 et peu de temps après, elle rencontrait Jérémy Ménez. Entre eux, tout est allé très vite, trop vite peut-être. Après trois mois de relation, la jolie brune tombe enceinte de leur premier enfant, une petite Maëlla bientôt âgée de 8 ans. Puis, en 2014, Émilie Nef Naf donne naissance à un garçon, Menzo (5 ans). Avec l'international français qui évolue aujourd'hui à La Reggina en Italie, la belle a vécu les montagnes russes. En 2016, ils se séparent une première fois, chacun se réfugie dans les bras d'un autre : une certaine Francesca pour lui, le basketteur Bruno Cerella pour elle... Deux ans plus tard, ils se redonnent une chance, sans succès. Rappelons qu'en 2010, alors qu'il filait le grand amour avec la belle Émilie, Jérémy Ménez percevait un salaire annuel s'élevant à 1,15 million d'euros (soit 94 800 euros par mois), à l'AS Rome. L'année d'après, il a rejoint le Paris Saint-Germain, où il touchait 280 000 euros par mois, soit 3,36 millions d'euros par an. Puis, en juin 2014, il signe au Milan AC pour trois saisons, l'un des clubs les plus prestigieux d'Italie. Émilie Nef Naf est loin d'être dans le besoin. Elle perçoit certainement une pension pour ses enfants, et elle est également une vraie businesswoman.