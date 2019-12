Les Reines du shopping : La grosse nouveauté qui change tout

Les aficionados des Reines du shopping (M6) vont voir l'émission changer durant les deux semaines à venir. Afin de pimenter un peu la compétition en cette fin d'année, la production a pris la décision d'ajouter une grosse nouveauté qui devrait plaire à son public.

À partir du lundi 9 décembre 2019, M6 diffusera des émissions "spécial duels". Des numéros qui ont donné encore plus de travail à Cristina Cordula. Comme vous pouvez le découvrir avec l'extrait disponible dans le diaporama, deux candidates s'affronteront chaque jour autour d'un thème bien précis, à respecter sous peine d'être sévèrement pénalisées par la présentatrice de 55 ans. Elles seront accompagnées par un proche afin d'avoir un peu d'aide. Chaque soir, une grande gagnante sera désignée par la présentatrice. Au programme, donc : plus de shopping, plus de conseils et plus d'échanges avec Cristina qui partira à la rencontre de chaque candidate dans son agence. Un beau cadeau avant les fêtes de fin d'année !

Pour rappel, d'ordinaire, les téléspectateurs peuvent voir cinq candidates s'affronter tout au long de la semaine. Chaque jour, une participante part à la recherche des vêtements et accessoires parfaits qui correspondent au thème imposé, avec un budget limité. Ce n'est que le vendredi que la grande gagnante est désignée par l'épouse de Frédéric Cassin.