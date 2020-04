Les Trois Frères : Que devient le petit Michaël, Antoine du Merle ?

Didier Bourdon, Bernard Campan et Pascal Légitimus sont les héros principaux des Trois Frères, film des Inconnus sorti en 1995. Ils interprètent trois demi-frères qui ne se connaissent pas et qui sont convoqués devant un notaire pour prendre possession d'un héritage de 3 millions de francs laissé par leur mère chanteuse, décédée depuis deux ans aux États-Unis.

Les trois frères ont eu des parcours et connaissent un train de vie très différents : Didier est vigile dans un supermarché et s'amuse à lire Michel de Montaigne ; Bernard est un comédien sans succès qui vit d'expédients ; Pascal travaille dans une agence de communication branchée, discret et la tête sur les épaules. Au travail, Didier tente de se réconcilier avec Christine, une ancienne conquête revue par hasard, sans succès. En allant la voir pour s'excuser, il rencontre un enfant prénommé Michaël. Et c'est là que le jeune Antoine du Merle, du haut de ses 7 ans, entre en jeu, après avoir débuté sa carrière à l'âge de 4 ans. Un quart de siècle plus tard, où en est Antoine du Merle ?

Aujourd'hui âgé de 32 ans, il ne donne plus seulement dans la comédie. C'est ce que nous apprend sa page Instagram : Antoine du Merle est devenu photographe et propose ses oeuvres sur le réseau social.

Grâce à cette source, on découvre également que l'acteur et photographe est papa de deux enfants, un garçon et une fille, qu'il aime bien évidemment prendre en photo.