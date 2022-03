Letizia d'Espagne, jupe droite et hauts talons : encore un look réussi

Les sorties et les visites officielles s'enchaînent pour Letizia d'Espagne et le roi Felipe VI. Si ce dernier a été contraint de s'isoler pour des raisons de coronavirus, force est de constater que monsieur rattrape le temps perdu et en compagnie de son épouse. Après avoir assisté à un hommage aux 21 marins disparus dans le naufrage du chalutier espagnol Villa de Pitanxo il y a quelques jours, le couple était de retour sur le devant de la scène pour honorer le service d'urgence espagnol appelé Samur. C'est à Madrid que se tenait la cérémonie du 30ème anniversaire présidée par Felipe VI et Letizia. Un événement important qui l'était d'autant plus après les dernières années sur fond de pandémie mondiale. Si le roi essaie tant bien que mal de briller lors de ses apparitions, il se fait toujours voler la vedette par sa femme. Son costume-cravate gris, même si très élégant, n'a pas fait le poids face à la tenue portée par Letizia.

L'ex-journaliste de 49 ans avait misé sur la classe et l'élégance. Masquée, conditions sanitaires obligent, Letizia d'Espagne n'en a pas moins ébloui le public et les membres du service d'urgence qu'elle a rencontrés ce mardi 22 mars. La reine a opté pour une jupe droite bleu ciel à hauteur de genoux qu'elle a associé à un pull noir fin des plus classiques et des escarpins sanglés noir vernis. De quoi attirer tous les regards, évidemment.

Letizia d'Espagne commence à être habituée à ce que ses looks soient épiés à la loupe. La reine s'est petit à petit imposée comme une queen en termes de style. D'ailleurs, elle décroche même ses tickets pour prendre place sur les front row des défilés de la Fashion Week, comme ce fut le cas à Madrid il y a quelque temps. Et à ceux qui critiqueraient la consommation fashion de Letizia, qu'ils se ravisent. La femme de Felipe VI n'est pas du genre à porter quelques heures et à renouveler sa garde-robe dans la foulée. Il y a peu, elle ressortait une vieille jupe déjà portée deux fois dans le passé. Stylée et écolo, Letizia est un véritable exemple !