Letizia et Felipe d'Espagne complices et tactiles ! Rares gestes tendres pour une grande occasion

Le roi et la reine d'Espagne multiplient les sorties depuis quelques jours ! Après plusieurs engagements officiels à Madrid, Felipe VI et son épouse Letizia ont quitté la capitale pour rejoindre l'Andalousie. Le 10 juin 2021, le couple était à Grenade pour inaugurer l'exposition Odalisques. D'Ingres à Picasso au musée des Beaux-Arts. Il a ensuite pris la direction de Séville pour une nouvelle cérémonie.

Le 14 juin, Letizia d'Espagne et son mari avaient rendez-vous au palais de San Telmo pour la remise de la toute première médaille d'honneur d'Andalousie au roi Felipe VI. Chaleureusement accueilli sur place par de nombreux concitoyens, le couple est apparu ravi de cette nouvelle sortie ensoleillée. Cérémonie inédite ou non, la reine du recyclage a encore frappé : Letizia a en effet ressorti sa pochette bleue Mascaro, ses escarpins beige Prada et ses boucles d'oreilles Bulgari pour accessoiriser sa robe bleu clair ajustée à la taille.

Lors de cet événement, Felipe et Letizia d'Espagne (53 et 48 ans) ont retrouvé Juan Manuel Moreno, le président de la Junte d'Andalousie, mais également la vice-présidente du gouvernement espagnol, Carmen Calvo. Une fois sa précieuse médaille autour du cou, le roi a pu compter sur le soutien enjoué de son épouse. Rares sont les fois où le couple se laisse aller à quelques brefs gestes tendres en public, ne serait-ce qu'une main posée sur l'autre ! Une pudeur royale qui n'est pas sans rappeler un autre couple du côté de la Manche...

Très active sur le plan professionnel, la famille royale d'Espagne se prépare à un grand changement sur le plan personnel : le départ de la princesse héritière Leonor (15 ans). Au cours de l'été, l'adolescente quittera Madrid et ses proches pour entamer des études supérieurs au Pays de Galles, dans un établissement d'élite installé au sein d'un château façon Harry Potter. Séparée de sa petite soeur Sofia (13 ans), dont elle est proche, Leonor pourra se consoler avec une autre princesse : Alexia des Pays-Bas, qui fera elle aussi sa rentrée au UWC (United World Colleges) Atlantic College.