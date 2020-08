Letizia et Felipe d'Espagne : Couple soudé au soleil, en pleine tempête

Pour Felipe VI, roi d'Espagne, c'est un nouveau coup dur qui vient apporter de l'eau au moulin des anti-monarchie : son père l'ex-roi Juan Carlos Ier s'est exilé aux Emirats avec sa maîtresse, pour fuir la justice alors qu'il est soupçonné de corruption. De quoi salir l'image de la famille royale. Qu'à cela ne tienne, le souverain peut compter sur son clan dans la tempête.

Bien qu'en vacances aux Baléares depuis le début du mois d'août, Felipe et sa femme la reine Letizia multiplient toutefois les sorties, pour le plus grand plaisir de leurs supporters et des touristes.

Jeudi 13 août 2020, on a ainsi pu les repérer en promenade dans la ville de Ciutadella sur l'île de Minorque. Masques de protection sur le visage, en raison de la pandémie de coronavirus, le couple royal a salué les passants et reçu des mots, des fleurs et autres petits cadeaux. On a aussi pu les voir visitant le site historique Naveta d'Es Tudons, sur lequel se trouve un monument funéraire en pierre présenté comme étant le plus ancien d'Espagne. Enfin, la journée du couple a aussi été marquée par une visite dans une fromagerie à Alaior.

Felipe VI (52 ans) affichait un air détendu en promenade avec son épouse Letizia (47 ans), vêtue d'une robe blanche estivale toute simple et perchée sur des chaussures compensées, mais on imagine que le souverain a l'esprit sans doute un peu occupé par l'exil de son père.

Juan Carlos Ier, qui avait abdiqué en sa faveur en 2014, a fui le pays, sa femme l'ex-reine Sofia - dont il est séparé mais pas divorcé - étant restée en Espagne. Aux Baléares, le roi et son épouse essayent de se reposer et d'oublier le scandale, confortablement installés au palais de Marivent situé sur les falaises de Cala Major, à Palma de Majorque. Petite ombre au tableau de ce séjour : la chute de leur fille l'infante Sofia d'Espagne (13 ans), blessée au genou et qui se déplace avec une béquille. Heureusement, la demoiselle peut compter sur sa soeur la princesse Leonor (14 ans) pour se déplacer en toute sécurité.