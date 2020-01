Lexii Alijai : Mort de la jeune rappeuse américaine à 21 ans

Lexii Alijai, jeune espoir du rap américain, est morte le 1er janvier 2020 à seulement 21 ans. Comme l'ont rapporté plusieurs médias outre-Atlantique, dont People, les circonstances de son décès restent encore inconnues. Alexis Alijai Lynch, de son vrai nom, était originaire du Minnesota.

Le 31 décembre 2019, la jeune rappeuse a publié sur son compte Facebook un message déjà partagé il y a six ans sur ce même réseau social : "Comme d'habitude je reste à la maison pour le Nouvel An... Pas de fête. J'espère que tout le monde s'amuse, restez prudents !" Depuis l'annonce de sa disparition, nombreux sont les fans à avoir partagé leur choc sur la page Facebook de l'artiste. Sur Twitter, la chanteuse Kehlani a elle aussi témoigné sa peine : "Je suis en colère, confuse, le coeur brisé, en colère, confuse. Je t'aime Lexii. Mon bébé avait 21 ans !", "C'était ma petite soeur" ou encore, "La plus triste façon de commencer l'année". Lexii Alijai avait collaboré avec Kehlani sur sa chanson Jealous en 2015.