Liam Di Benedetto : Son mari Christophe présente sa fille cachée, après une longue bataille judiciaire

Le 13 juillet 2021, Liam Di Benedetto a eu le grand plaisir d'accueillir son deuxième enfant, Sharly, trois ans après la naissance de son aînée Joy. C'est avec son mari Christophe Dicranian que l'ancienne candidate de télé-réalité a connu ce nouveau bonheur. Mais, alors que certains pensaient que Sharly était le premier enfant de l'influenceur au passé sombre, la vérité est toute autre.



Lundi 11 octobre, il a partagé une vidéo sur Instagram de lui en compagnie... de sa première fille ! En effet, Christophe Dicranian était déjà papa avant de rencontrer Liam Di Benedetto. La fillette prénommée Sya semble avoir l'âge de sa belle-fille Joy et n'avait auparavant jamais été dévoilée au grand public, la faute à une longue procédure judiciaire. "Je vous présente ma princesse SYA. On s'est battus, c'était long, mais au final l'amour triomphe toujours. Ce sera une grande soeur extraordinaire pour ceux et celles qui la connaissent. @liamdibenedettooff @sharlydicranian elle arrive, que des princesses", a-t-il légendé.

Tout porte donc à croire que Christophe Dicranian s'est longtemps retrouvé en conflit avec son ex et mère de sa fille sans que personne ne le sache. Les internautes n'ont d'ailleurs pas caché leur surprise face à ces belles retrouvailles. "Pourquoi il ne l'a jamais dit ?", "OMG, vous nous l'avez jamais dit, choquée", "J'ai dû louper un épisode", peut-on lire.