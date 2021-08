Liam Di Benedetto gaga de sa fille Sharly : 1 mois de vie, craquantes photos du bébé

Du côté des internautes, une chose est sûre : la petite fille est le portrait craché de son papa. "La tête de son papa", "Elle ressemble à son père", "Magnifique, et oui elle ressemble beaucoup à son papa", "Elle ressemble à Christophe Dicranian trop belle en tout cas" peut-on lire en commentaires.

Le 13 juillet dernier, la jeune femme de 27 ans - dont la fille aînée souffre de handicap - avait annoncé la naissance de Sharly en écrivant : "Sharly Dicranian 13.07.21. Nous sommes heureux de vous annoncer la naissance de notre fille Sharly née à 1:15 et 3kg040 de bonheur elle est si belle et douce je suis sur mon petit nuage tellement d amour... Je suis une maman comblée de deux princesses merci à mon mari Christophe d'être là personne que tu es je n'aurais pas pu souhaiter un meilleur papa pour notre fille je t'aime tellement merci de m'avoir donner le plus beau rôles une deuxième fois être maman."