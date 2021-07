Liam Di Benedetto maman : Joy "jalouse" de Sharly, la rencontre "ne s'est pas très bien passée"

Le 13 juillet 2021 était un jour particulier pour Liam Di Benedetto et Christophe Dicranian. A cette date, l'ancienne candidate de Secret Story (saison 10, en 2016) a donné naissance à sa deuxième fille prénommée Sharly. Sa grande soeur Joy (3 ans) n'a pas tardé à la rencontrer. Un moment sur lequel la jeune maman est revenue le 14 juillet.

Liam Di Benedetto se faisait une joie de voir Joy rencontrer Sharly pour la première fois. Mais tout ne s'est pas passé comme la jeune femme de 27 ans l'espérait. En effet, la fillette de 3 ans n'était pas vraiment ravie de voir un nouveau bébé débarquer dans leur vie. "Bon les filles, ça ne s'est pas très bien passé. Joy est très jalouse. Je ne pense pas qu'elle comprenne mais qu'elle ressent plutôt. Et elle n'était pas très contente. Elle a eu l'habitude d'être tout le temps avec nous et là, une petite princesse arrive dans notre vie. Donc je pense que ça lui fait bizarre", a dévoilé Liam Di Benedetto.

L'ancienne candidate de Mamans & Célèbres a tout de même tenté de relativiser. Liam Di Benedetto sait que Joy va s'y faire avec le temps. Pour elle, c'était malgré tout une "magnifique rencontre". Elle a ensuite pu passer un moment privilégié avec son aîné.

C'est hier soir que Liam Di Benedetto a officiellement présenté son bébé. "Sharly Dicranian 13.07.21. Nous sommes heureux de vous annoncer la naissance de notre fille Sharly née à 1h15 et 3,40kg de bonheur. Elle est si belle et douce, je suis sur mon petit nuage, tellement d'amour... Je suis une maman comblée de deux princesses. Merci à mon mari @christophe_dicranian d'être la personne que tu es. Je n'aurais pas pu souhaiter un meilleur papa pour notre fille. Je t'aime tellement, merci de m'avoir donné le plus beau rôle une deuxième fois, être maman. Merci de me donner la force d'être meilleure chaque jour, merci pour tous ces petits bonheurs que j'ai chaque jour à tes côtés, merci d'avoir fait de nous une famille. Je t'aime mon mari. A nous", ont pu lire ses abonnés Instagram.