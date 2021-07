Liam Di Benedetto maman pour la 2e fois : sa fille est née, première photo dans les bras de Christophe

Et de 2 pour Liam Di Benedetto ! Trois ans après l'arrivée de sa fille Joy, l'ancienne candidate de télé-réalité (Les Marseillais et Mamans & Célèbres) lui a donné une petite soeur. En effet, dans la nuit du lundi 12 juillet au mardi 13 juillet 2021, la deuxième fille de Liam est née pour son plus grand bonheur.

Liam n'a pas perdu de temps pour annoncer la naissance de son deuxième enfant à ses abonnés. Sur Snapchat, la jeune femme a partagé l'heureuse nouvelle avec sa communauté. Tout d'abord, elle indique l'heure de naissance de cette deuxième fillette : 1h15 du matin. Puis, c'est par écrit qu'elle révèle l'arrivée du bébé : "Notre princesse est née. Je vous parle demain, on est sur notre petit nuage. Je n'arrête pas de la regarder, je suis super fatiguée. À demain les amis !"

Enfin, la toute première photo de la fillette, dont le prénom n'a pour l'heure pas été révélé, est partagée. Le bébé, emmitouflé dans une couverture légère rose, se tient bien au chaud dans les bras de son papa Christophe, visiblement aux anges. Charlotte sur la tête et blouse d'hôpital en guise de tenue, il pose tendrement le regard sur sa fille. "L'homme de ma vie, déjà le meilleur des papas. Je l'aime tellement fort, il m'a soutenue comme vous ne pouvez pas savoir. Je les aime trop", déclare la jeune maman. Pour en savoir plus sur la naissance du bébé et connaître notamment le prénom que ses parents lui ont donné, il faudra attendre que Liam reprenne des forces...

La jeune femme de 27 ans a accueilli cet heureux événement avec son mari Christophe Dicranian (au lourd passé judiciaire), qu'elle a épousé en juillet 2020. Un premier enfant pour ce dernier mais le deuxième pour Liam donc. En mai 2018, elle a accueilli son aînée, Joy (née de sa relation avec son ex avec qui elle passe par Christophe pour communiquer). Cette dernière est malheureusement née avec un kyste au cerveau qui l'a rendue malvoyante et qui lui donne des difficultés pour marcher et parler. Récemment, elle a d'ailleurs été reconnue à 80% handicapée, ce qui a poussé sa mère à se diriger vers des organismes spécialisés.

Félicitations aux heureux parents !