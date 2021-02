Liam Di Benedetto : Son mari en contact avec son ex et père de sa fille, l'étrange raison...

Liam Di Benedetto est sur un petit nuage. Elle file le parfait amour avec Christophe, qu'elle a épousé en septembre 2020. Le couple attend un heureux événement : la jolie brune est enceinte de son deuxième enfant. Son aînée Joy (2 ans et demi) est née de ses amours avec son ex-compagnon Adel... avec qui elle n'est pas restée en bons termes. C'est son mari Christophe qui joue les intermédiaires.

Ce vendredi 12 février 2021, lors d'une session questions/réponses avec ses followers en story sur Instagram, Liam Di Benedetto a fait quelques confidences sur le sujet. Alors qu'un internaute lui a demandé si elle a gardé contact avec le père de sa fille, la candidate de télé-réalité révélée en 2016, lorsqu'elle devait intégrer le casting de Secret Story saison 10, a annoncé avoir coupé tout lien avec Adel. "C'est mon mari qui parle avec lui", précise-t-elle.

Une réponse qui a attisé la curiosité de ses fans, qui l'ont interrogée alors sur les raisons de ce choix. Liam Di Benedetto, fidèle à elle-même, a répondu franchement : "Je ne m'étalerai pas sur le sujet, mais moi je n'ai rien à lui dire. Donc mon mari donne des nouvelles de Joy et c'est très bien comme ça." Par ailleurs, la jeune maman indique que son tendre Christophe considère la fillette comme sa propre fille.

Liam Di Benedetto et son ex Adel, les prémices de la guerre

Entre Liam Di Benedetto (désormais épouse Dicranian) et son ex-amoureux Adel, rien ne va plus. Rappelons que la petite Joy est née avec un kyste au cerveau qui lui comprime le nerf optique. Un souci de santé qui cause un autre désagrément : la fillette est malvoyante et affiche un retard de développement. Peu après la rupture du couple, Adel a souhaité avoir la garde de Joy et a accusé Liam Di Benedetto d'agissements inacceptables. D'après lui, la candidate de télé-réalité aurait laissé le bébé dans sa voiture alors qu'elle était sortie passer la soirée "dans des bars à chicha".

Furieuse, la jeune femme avait réfuté ces graves accusations. "Il ne s'est jamais occupé de Joy, il n'a pas de travail, pas de maison. Oui je sors, et alors ? Si c'est le cas, je la fais garder", avait-elle rétorqué sur Snapchat. Et de confier connaitre les vraies motivations de son ex : "Le vrai problème, c'est qu'il n'accepte pas la séparation !"

Aujourd'hui, les parents de Joy semblent avoir entamé une guerre froide, passant par Christophe pour communiquer au sujet de leur fille...