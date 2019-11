Liam (Les Marseillais) mauvaise mère ? Son ex veut récupérer sa fille

Depuis quelques jours, Liam est accusée par le père de sa fille Joy (1 an) de ne pas s'occuper d'elle correctement. Déterminé à récupérer son enfant, Adel a fait des déclarations terribles sur l'ancienne candidate des Marseillais. Selon lui, Liam Di Benedetto serait une mère indigne. Pire, il raconte plusieurs épisodes inadmissibles pour prouver ses dires. Le jeune homme raconte ainsi que la jeune femme laisserait sa fille seule dans sa voiture quand elle sort "dans des bars à chichas". De plus, Liam se servirait de son bébé "pour faire le buzz". Choquée, la jeune maman a réagi sur Snapchat aux déclarations de son ex.

Il est vraiment fou, ce mec

Elle explique : "Il ne s'est jamais occupé de Joy, il n'a pas de travail, pas de maison. Oui je sors, et alors ? Si c'est le cas, je la fais garder par des nounous, ma fille !" La jeune maman de 25 ans ne comprend d'ailleurs pas comment Adel peut l'accuser ainsi puisqu'ils ne se voient plus depuis leur séparation. Il ne peut donc pas être au courant de ses allées et venues. Furieuse, elle s'exclame : "Il est vraiment fou, ce mec, il n'habite même pas avec moi !"

Dépitée et blessée par le comportement de son ex, Liam pense en réalité qu'Adel n'a jamais digéré leur rupture. "Ma fille va très très bien, elle est très heureuse. Il veut prévenir les assistantes sociales, qu'elles viennent, je les accueille avec grand plaisir ! Le vrai problème, c'est qu'il n'accepte pas la séparation."

Un autre coup dur pour cette maman qui avait appris quelques mois après la naissance de sa fille en juin 2018 qu'elle était malvoyante. Les médecins avaient alors découvert que Joy avait un kyste au cerveau qui lui comprimait le nerf optique.