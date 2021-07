Liam Di Benedetto maman pour la 2e fois : le prénom original de sa fille dévoilé

La nouvelle est tombée il y a quelques heures ! Liam Di Benedetto et son compagnon Christophe Dicranian ont accueilli leur fille. La star de télé-réalité est devenue maman pour la deuxième fois dans la nuit du lundi 12 juillet au mardi 13 juillet 2021 mais elle n'avait jusque-là pas révélé le prénom du bébé. C'est à présent chose faite !

C'est sur Snapchat que la maman de Joy (3 ans) avait annoncé l'arrivée au monde de sa deuxième fille : "Notre princesse est née. Je vous parle demain, on est sur notre petit nuage. Je n'arrête pas de la regarder, je suis super fatiguée. À demain les amis !" Elle avait aussi dévoilé une photo du bébé dans les bras de son papa. A présent, on apprend qu'elle s'appelle Sharly.

"Sharly Dicranian 13.07.21. Nous sommes heureux de vous annoncer la naissance de notre fille Sharly née à 1h15 et 3,40kg de bonheur. Elle est si belle et douce, je suis sur mon petit nuage, tellement d'amour... Je suis une maman comblée de deux princesses. Merci à mon mari @christophe_dicranian d'être la personne que tu es. Je n'aurais pas pu souhaiter un meilleur papa pour notre fille. Je t'aime tellement, merci de m'avoir donné le plus beau rôle une deuxième fois, être maman. Merci de me donner la force d'être meilleure chaque jour, merci pour tous ces petits bonheurs que j'ai chaque jour à tes côtés, merci d'avoir fait de nous une famille. Je t'aime mon mari. A nous", a-t-elle écrit en légende d'une photo du bracelet de naissance de sa fille.