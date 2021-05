Liam Di Benedetto, sa fille Joy reconnue handicapée à 80% : elle prend une grande décision

À 27 ans, Liam Di Benedetto s'apprête à devenir maman de deux enfants. Trois ans après la naissance de sa fille Joy, elle attend désormais sa petite soeur avec son mari Christophe Dicranian. Et le bébé ne devrait plus tarder à pointer le bot de son nez, ce qui annonce un planning très chargé pour Liam, laquelle est toujours obligée d'apporter une attention toute particulière à Joy.

La jolie fillette est malheureusement née avec un kyste au cerveau qui l'a rendue malvoyante et qui l'a contrainte à subir très jeune plusieurs opérations. Depuis, Joy évolue moins vite que d'autres enfants de son âge. En plus de rencontrer des problèmes de vue, elle ne marche pas encore par exemple, ni ne parle. Face à ce lourd handicap, Liam Di Benedetto a pris la décision de faire appel aux services d'une aide précieuse, à savoir un AVS ou AESH. Il s'agit d'une personne qui aide à l'inclusion scolaire des élèves en situation de handicap. Joy aurait besoin de cette aide plusieurs heures par jour.

"C'est du cas par cas, ça dépend de l'enfant, de son handicap... Moi, ma fille a plusieurs sens qui sont touchés, elle est reconnue à 80% handicapée, parce qu'il y a la vue, elle ne marche pas, elle ne parle pas... Plein de choses sont touchées. Je pense qu'elle va parler plus tard, on a plus peur pour la marche parce que ce n'est pas du tout acquis. Mais voilà, c'est le cas de ma fille, elle a besoin de l'AVS 8h par jour", a confié Liam Di Benedetto via sa story Instagram ce jeudi 27 mai 2021.

Avant d'être prise en charge, la petite Joy a toutefois encore plusieurs étapes à passer. Au mois de juin, elle sera notamment soumise à une évaluation face à un comité qui doit accepter ou non son dossier. Mais sa maman Liam est confiante pour la suite des événements.