Liam Di Benedetto et sa fille handicapée : "effondrée" face à Joy, elle dévoile un grand événement

Liam Di Benedetto s'est également exprimée sur Snapchat. Au bord des larmes, elle a rappelé que c'était la première fois qu'elle voyait Joy marcher. Des progrès qui lui donnent beaucoup d'espoir pour la suite : "En France on m'a dit qu'elle marcherait sûrement avant ses 10 ans. Là on m'a dit que peut-être que, si on continuait comme ça, elle pourrait marcher d'ici un an. J'ai trop envie qu'elle marche. On nous a dit qu'elle avait le potentiel, la capacité." La belle brune a été bouleversée car à la clinique, elle a vu des enfants avec des handicaps plus lourds, ce qui l'aide à relativiser. "Mais ce n'est que du positif, elle fait plein de choses. On est qu'à J2 mais en deux jours elle a fait des trucs qu'elle n'avait pas fait depuis longtemps. Après c'est vrai qu'elle a eu son opération [du cerveau, NDLR], il a fallu qu'elle récupère. (...) On nous apprend plein de choses, on nous explique plein de choses à faire à la maison. On lui a fait des attelles articulées pour la journée", a-t-elle précisé. En espérant que la suite sera tout aussi encourageante.