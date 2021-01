Liam Di Benedetto : Très franche sur son quotidien "difficile" avec sa fille handicapée

Maman de Joy (2 ans, née d'une précédente relation), Liam Di Benedetto n'a pas vécu une maternité comme les autres. Née avec un kyste au cerveau qui l'a rendue malvoyante, sa fille a besoin de nombreux soins médicaux et sa santé est source de beaucoup d'inquiétude pour l'ancienne candidate de Secret Story. Critiquée après avoir dit qu'elle ne "profitait" pas vraiment avec sa fille, la femme de Christophe Dicranian a tenu à mettre les choses au clair le 29 janvier 2021 sur Snapchat. "Les gens qui disent 'c'est très grave tu dis que tu ne profites pas.' Non je profite pas avec ma fille. Combien de fois je pleure, je suis triste, que je me dis pourquoi ? La dernière fois on s'est baignées j'avais les larmes aux yeux rien que d'en parler là j'ai encore envie de pleurer, donc non je ne profite pas. À chaque fois je suis triste, je la vois elle fait un petit truc même si c'est super bien je suis triste, donc non c'est pas profiter."

Très sincère, elle poursuit : "Oui je kiffe on se fait des câlins, des gâtés, je l'aime plus que tout mais c'est très difficile. Il n'y a rien d'amusant après quand tu le vis c'est comme ça tu n'as pas le choix tout de façon mais ça n'a rien à voir avec un enfant 'normal'. Quand t'as un enfant tu sais pas s'il marchera, s'il parlera plus tard et on sait pas ce qu'il voit. C'est difficile quoi. Même des médecins, des professionnels et des gens qualifiés qui ont quarante ans de métier qui savent pas te dire si ton enfant va marcher un jour... Si ton enfant va parler ou ce qu'il voit, c'est pas pareil."

En effet, la petite Joy est déjà habituée aux visites médicales et aux interventions chirurgicales lourdes comme témoigne sa maman : "On fait des allers-retours à Marseille, ma fille se fait opérer le crâne, ouvert en deux, retourner parce que ça sort de la tête, impossible de s'asseoir faut qu'elle mange allongée, psychomotricienne, kiné, orthophoniste, attelles la nuit, piqûres tous les six mois d'acide botulique pour les muscles parce que les muscles sont tendus, crèche et école pour enfants handicapés, dossier MDPH... Vous trouvez que c'est cool ? Bah je vous le souhaite pas du tout".

Pour rappel, Liam est enceinte de son second enfant. C'est en décembre 2020 qu'elle avait annoncé être à environ trois mois de grossesse avec son époux. Forcément inquiète pour la santé de son deuxième bébé, elle expliquait sur les réseaux sociaux : "Pour ma fille ce n'est pas génétique, c'est la faute à pas de chance. Lors de mes échographies, j'étais suivie par un gynéco très réputé à Marseille. Mais il n'a pas vu son kyste au cerveau. Donc j'ai expliqué la situation à ma gynéco d'ici et elle m'a dit qu'il y a des choses qui ne se voyaient pas à l'écho. Donc j'espère que tout ira bien, normalement il n'y a pas de raison."