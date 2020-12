Liam Di Benedetto enceinte : la santé de son bébé, source d'inquiétude après la maladie de Joy ?

Après des semaines de rumeurs, la nouvelle a été officialisée samedi 19 décembre 2020. Liam Di Benedetto est enceinte de son deuxième enfant. Après avoir partagé son bonheur sur Instagram, l'ancienne candidate de Secret Story (saison 10 en 2016) a dévoilé les détails de cette nouvelle grossesse sur Snapchat, le 20 décembre.

D'emblée, Liam Di Benedetto a confié que son époux Christophe Dicranian et elle essayaient d'avoir un enfant depuis peu. Après une fausse joie, elle a eu une belle surprise peu de temps après son arrivée à Dubaï fin octobre. "Je fais un test de grossesse et au début je n'ai pas vu le deuxième trait. Mon instinct me fait retourner à la poubelle parce que j'avais jeté le test et là je vois un autre trait. Je le montre à mon mari et il me dit qu'il voit un autre trait aussi. (..) On était très heureux", a-t-elle expliqué. Et de préciser que pour l'heure, ils ne connaissent pas le sexe du bébé. Elle envisage de faire une fête pour l'annoncer à sa moitié et ses proches. En attendant, le couple continue ses pronostics.

Sans surprise, Liam Di Benedetto a été interrogée sur la santé de son bébé. Rappelons que sa fille Joy (2 ans, qu'elle a eue d'une précédente relation) est née avec un kyste au cerveau qui l'a rendue malvoyante. Les internautes voulaient donc savoir si elle était inquiète pour son deuxième bébé. "Pour ma fille ce n'est pas génétique, c'est la faute à pas de chance. Lors de mes échographies, j'étais suivie par un gynéco très réputé à Marseille. Mais il n'a pas vu son kyste au cerveau. Donc j'ai expliqué la situation à ma gynéco d'ici et elle m'a dit qu'il y a des choses qui ne se voyaient pas à l'écho. Donc j'espère que tout ira bien, normalement il n'y a pas de raisons. On n'est à l'abris de rien mais ça ne va être que bénéfique pour Joy d'avoir un petit frère ou une petite soeur", a-t-elle répondu.

Liam Di Benedetto a ensuite expliqué qu'elle était enceinte depuis presque trois mois et qu'elle avait déjà pris beaucoup de poids. "Sinon tout se passe bien. Je suis juste très fatiguée", a-t-elle conclu. De quoi rassurer les personnes qui la suivent.