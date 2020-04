Liam Payne privé de son fils : "C'est difficile..."

Séparé de Cheryl Cole, avec qui il semble être plutôt resté en bons termes, le chanteur Liam Payne partage avec elle la garde de leur fils, Bear, aujourd'hui âgé de 3 ans. Un petit garçon que l'ancien beau gosse du groupe One Direction n'a toutefois pas vu depuis plusieurs semaines.

Le chanteur de 26 ans, interrogé par le journal anglais The Sun, a fait de tristes confidences sur le sujet alors qu'il évoquait son confinement, tout seul à Londres depuis qu'il s'est séparé de sa dernière chérie, Maya Henry. "Cheryl et moi avons eu une discussion sans tabou sur les visites, mais c'est difficile. C'est au moment de son anniversaire que le confinement a eu lieu [Bear est né le 22 mars 2017, NDLR]. C'était l'une des premières fois où j'étais de retour au pays pour son anniversaire et j'étais prêt à me déplacer et puis, finalement, je ne savais pas quoi penser de la situation. Bon, finalement, il a été difficile d'opter pour beaucoup de conversations en FaceTime, parfois il veut bien et parfois non", a-t-il confié.

L'interprète de Stack It up, qui réside une bonne partie de l'année à Los Angeles, a ajouté : "Bear va très bien. Il apprend un peu plus chaque jour comment utiliser FaceTime. C'est dur de ne pas le voir en vrai. C'est vraiment l'aspect le plus dur pour moi. Il me manque."

Liam Payne a aussi parlé musique avec The Sun puisque les One Direction, révélés par X Factor, fêteront bientôt les 10 ans de leur formation. "Nos dix ans arrivent bientôt, donc nous nous sommes beaucoup parlé ces dernières semaines, ce qui était très sympa" a-t-il confié, sans dire s'ils pourraient envisager un album ou un concert. Le groupe avait cumulé les tubes de Story of My Life en passant par Best Song Ever et What Makes You Beautiful.